Ricordate J.d Di Baywatch? Ecco com’è oggi, a distanza di 20 anni, l’avreste mai detto?

Baywatch è una serie televisiva che ha appassionato gli spettatori per molti anni; la sua prima uscita risale al 1989, e abbiamo avuto il piacere di vederlo fino al 2001. Gli episodi della serie sono stati caratterizzati da scene di salvataggio, non mancando di toccare argomenti sociali. I protagonisti della soap sono numerosi, e oggi a distanza di 20 anni saranno certamente cambiati.

Sarebbe difficile ricordare tutti quelli che hanno fatto parte della serie, e per questo, oggi, vogliamo porre la nostra attenzione su uno degli attori che ha fatto parte del cast, e che ha interpretato il personaggio di J.D. Darius, interpretato dall’attore Michael Bergin. La domanda che sorge spontanea è questa: sapete com’è oggi? Sono passati tanti anni, ecco come appare.

Baywatch, ricordate J.d Darius? Ecco com’è oggi l’attore, resterete di stucco

Sono molte le serie televisive degli anni ’90, che ci hanno accompagnato facendoci vivere momenti pieni di spensieratezza. Una delle più celebre in assoluto è sicuramente Baywatch: la ricordate? Impossibile dimenticare gli avvincenti salvataggi che hanno fatto da centro della serie, accompagnati da storie d’amore, la nascita di amicizie, lo svolgimento di temi sociali importanti.

I personaggi che hanno fatto parte della serie televisiva sono tantissimi, e ovviamente ricordarli adesso tutti sarebbe davvero difficile; per questo oggi vogliamo sfogliare l’album dei ricordi e concentrare la nostra attenzione su uno degli attori più amati di Baywatch, stiamo parlando di Michael Bergin, che ha interpretato nella serie J.D. Darius. Nel ruolo da bagnino è stato presente dal 1997 al 2001. Ebbene, a distanza di 20 anni, sapete com’è diventato oggi?

Avete visto anche voi? Cosa ne pensate? Sembra che nonostante gli anni passati l’attore non sia cambiato di molto. Certo, il tempo trascorso è lungo e i cambiamenti ci sono stati, come per tutti, ma Bergin non sembra aver riportato tantissimi segni.