“Veronica Mars” ha appassionato il pubblico con la sua trama avvincente e i talentuosi attori protagonisti: ricordate “Duncan”, ecco com’è oggi Teddy Dunn, lo riconoscete?

Il pubblico appassionato della celebre serie tv “Veronica Mars” ricorderà senza dubbio il primo amore della protagonista, l’affascinante, misterioso e dolce Duncan Kane. Il triangolo amoroso che vede coinvolta Veronica, Duncan e il migliore amico di questi, Logan, è senza dubbio uno dei punti di dibattito più discussi riguardo a “Veronica Mars”. Nel corso delle indagini per scoprire l’assassino della morte della sua migliore amica, Lily, Veronica arriva a sospettare anche di Duncan, fratello della vittima. Il giovane uscirà di scena in modo sorprendente, a seguito di una serie di eventi davvero shoccanti. Nei panni dell’affascinante rampollo dei Kane c’era il talentuoso Teddy Dunn: avete visto com’è diventato oggi?

Leggi anche: Era l’affascinante e ribelle “Logan” di “Veronica Mars”: com’è oggi Joson Dohring, lo riconoscete?

Teddy Dunn: com’è oggi il “Duncan” di “Veronica Mars”?

Il talentuoso interprete è nato nel 1981 e la sua passione per la recitazione lo ha portato ad avvicinarsi dapprima al teatro. Lo abbiamo ammirato poi sul grande schermo nel celebre “The Manchurian Candidate”. Forse non tutti sanno che, inizialmente, era stato selezionato per ricoprire il ruolo di “Logan” in un “Una mamma per amica” ma, al contempo, ottenere la parte di Duncan in “Veronica Mars”, che preferì.

Grande appassionato di sport, Teddy Dunn ha preso parte anche ad un episodio dell’iconica “Grey’s Anatomy” e lo abbiamo ammirato in “Jumper – Senza confini”. Di recente, l’interprete non ha preso parte a progetti particolari e sembra aver messo “da parte” la carriera di attore. Teddy Dunn non sembra possedere un social ufficiale, quindi i suoi scatti più “recenti” risalgono ad alcuni anni fa. Lo riconoscete?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ricordiamo che, proprio di recente, una quarta stagione di “Veronica Mars” è stata rilasciata a distanza di anni per la gioia del pubblico!