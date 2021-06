Era Lionel Luthor nella famosa serie televisiva Smallville: sapete com’è oggi l’attore? Stenterete a crederci.

Smallville è una serie televisiva andata in onda dal 2001, con la prima stagione, al 2011, con la decima e ultima stagione, mentre in Italia la sua messa in onda è avvenuta dal 2002 al 2011. La trama è incentrata sul protagonista Clark kent, arrivato quando era solo un bambino, nella cittadina di Smallville, in seguito ad una catastrofica pioggia di meteoriti.

Crescendo, capirà di essere dotato di poteri soprannaturali e li userà per cercare di salvare il mondo. L’attore che ha interpretato questo personaggio è Tom Welling, ma ricordate gli altri personaggi della serie? Ricordate Lionel Luthor, il multimilionario senza scrupoli, padre di Lex? Ebbene, l’attore che l’ha interpretato è John Glover. La domanda che sorge lecita è: come sarà diventato a distanza di tanti anni?

E’ stato Lionel Luthor in Smallville: com’è diventato oggi John Glover? Sono passati 20 anni

La famosa serie televisiva Smallville, che ha avuto la messa in onda circa 20 anni fa, ha ottenuto un successo incredibile, tanto da arrivare alla sua decima stagione. Sono stati numerosi i personaggi che hanno fatto parte della serie, e quindi, gli attori che li hanno interpretati.

Come vi abbiamo anticipato, intorno al protagonista, ci sono stati importanti personaggi che hanno movimentato la trama: ricordate il multimilionario Lionel Luthor? L’attore che han interpretato il padre di Lex Luthor, è John Glover. La domanda che ci poniamo è: come è oggi a distanza di circa 20 anni? Siete curiosi di scoprirlo?

Cosa ne pensate guardando la foto? L’amatissimo attore non sembra cambiato tantissimo; oggi, ha 74 anni, portati benissimo! Glover è un attore molto amato ed apprezzato, e la sua carriera è ricca di successi, infatti, ha recitato in tantissimi film e serie tv, interpretando personaggi diversi.