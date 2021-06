Immensa gioia per Al bano: non solo sua figlia incinta, ma c’è un’altra incredibile notizia da festeggiare.

Impossibile non amarlo ed apprezzarlo, Al Bano ha una voce immensa ed insieme a Romina Power, ex moglie, ha formato una coppia artistica di successo. Adesso, l’artista di Cellino San Marco è insieme a Loredana Lecciso, e proprio negli ultimi tempi, sono state diverse le voci di una presunta rottura. Ma il cantante, a Il Tempo e Libero, ha categoricamente smentito queste insinuazioni, raccontando di voler passare altri cinquanta anni così, al fianco di Loredana.

A quanto pare, una bellissima notizia è giunta negli ultimi giorni, a rallegrare Al Bano, e la stessa Romina, dato che insieme, hanno avuto quattro figli. La conferma è arrivata proprio dall’uomo: la figlia Cristel è incinta, e presto, l’artista e la Power diventeranno nonni per la terza volta. Ma una nuova gioia si aggiunge a questa appena manifestata: di cosa si tratta?

Al Bano, la figlia Cristel è incinta: ma un’altra immensa gioia si aggiunge

A quanto pare, Al Bano non è riuscito a nascondere la gioia e ha confermato la gravidanza di sua figlia Cristel. Il cantante di Cellino San Marco e Romina Power diventeranno nonni per la terza volta. Infatti, in un’intervista rilasciata a Dipiù, ha confessato che Cristel diventerà mamma per la terza volta a settembre.

Ma a questa bellissima notizia, si è aggiunta per l’artista un’altra. La figlia Cristel, dopo le nozze si è trasferita in Croazia, dove vive con il marito e i suoi bambini. La donna ha deciso di prendere un periodo lontano dai riflettori e dedicarsi così alle sue passioni. Qui, Cristel ha iniziato un percorso di studi, con indirizzo in Letteratura ad Harvard: si tratta di una delle università più prestigiose.

Sembrerebbe che manchi davvero pochissimo! Una immensa lieta notizia per Al Bano e Romina Power che si aggiunge a quella della gravidanza della donna.