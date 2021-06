Momento toccante per la figlia di Al Bano, Romina Jr, che ad “Oggi è un altro giorno” su Rai 1 non ha trattenuto le lacrime.

Grande emozione oggi per Romina Carrisi: nel corso dell’ultima puntata di questa stagione di “Oggi è un altro giorno” la figlia 34enne di Al Bano e Romina Power non è riuscita a trattenere le lacrime ascoltando dei racconti sulla sua famiglia.

Il momento che l’ha fatta ‘cedere’ riguarda un membro in particolare, ma andiamo con ordine. Proprio oggi, venerdì 25 giugno, l’ospite d’onore del programma pomeridiano è stata la madre Romina. L’ex moglie di Al Bano Carrisi si è raccontata ai microfoni di Serena Bortone a 360°, senza tralasciare nessun particolare significativo della sua vita. Una vita costellata dall’amore e da tanti successi ma purtroppo anche da vari dolori. Il più terribile è sicuramente quello causato dalla scomparsa della figlia Ylenia, ancora oggi avvolto nel mistero dopo 27 anni. Poi il divorzio dal cantante pugliese e la morte della sorella Taryn avvenuta l’anno scorso.

Tutti questi ricordi, piacevoli ma anche dolorosi, hanno fatto emozionare non poco Romina Jr, presente come sempre in studio.

Romina Jr, forte emozione per la figlia di Al Bano: lacrime in studio

Come Romina, anche Taryn, era figlia del matrimonio tra Tyron Power e Linda Christian. Anche lei fu un’attrice oltre ad essere un’insegnante. Visse insieme a Romina a Roma per qualche anno prima di tornare nel 1975 definitivamente a Los Angeles.

Romina Carrisi non ha trattenuto le lacrime ricordando la cara zia e la sua rezione ha fatto emozionare tutti.

E voi l’avete vista?