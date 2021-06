L’amatissimo attore diventerà papà per la prima volta a 52 anni: gioia immensa, l’annuncio sui social non può passare inosservato.

È uno degli attori più amati del nostro Paese. Tantissimi film al cinema e tantissimi ruolo importanti in tv: i fan della soap Centovetrine lo ricorderanno nei panni del protagonista delle prime stagioni!

Oggi l’attore ha 52 anni ed una meravigliosa notizia da comunicare: diventerà papà per la prima volta! La sua compagna Lucya, di 24 anni più giovane di lui, è in dolce attesa. Curiosi di scoprire tutti i dettagli? Siete nel posto giusto!

L’amatissimo attore diventerà papà per la prima volta a 52 anni: “La gioia è talmente tanta”

Roberto Farnesi sta per diventare papà! L’amatissimo attore de Le Tre Rose di Eva e Il paradiso delle signore non contiene la gioia per la splendida notizia. Annunciata prima a Diva e Donna e poi sui social, con una dolcissima storia apparsa sul suo canale ufficiale di Instagram. Una vera e propria esultanza, quella dell’attore, super felice per il lieto evento.

La sua compagna è Lucya Belcastro, 28 anni e la coppia è felicemente legata da sette anni. Ben 24 anni di differenza tra di loro ma che non hanno mai rappresentato un problema: il loro amore procede a gonfie vele e, tra qualche mese, il loro legame sarà coronato dall’arrivo di una splendida bambina.

A Diva e Donna, l’attore ha annunciato che si tratta di una femminuccia: “La mia Lucya aspetta una bambina, nascerà a novembre. Una gioia immensa per Farnesi, che non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare padre. Un desiderio che si realizza! Sui social, l’attore annuncia la notizia con uno scatto in cui si mostra con un finto pancione: “La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’ il bischero!”

Non possiamo che mandare i nostri auguri di cuore ai “quasi” genitori Roberto e Lucya!