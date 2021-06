Avete visto l’auto nuova di Awed, il vincitore de L’Isola dei famosi? E’ bellissima, osservate qui!

Ha vinto L’Isola dei famosi 2021, Awed, nel confronto finale con Valentina Persia ha avuto la meglio. All’interno del reality, Simone Paciello, questo il suo vero nome, non si è fatto mancare proprio nulla ed è sempre riuscito ad emergere grazie alla sua simpatia. Sull’isola, a causa della mancanza di cibo, che come sappiamo, avevano da mangiare solo una piccola porzione di riso, ha perso molti chili, come anche gli altri naufraghi.

Il reality si è concluso da qualche settimana, e i concorrenti hanno avuto modo di tornare alla loro vita di sempre. Awed attivissimo sui social, nelle ultime ore, ha reso noto quanto accaduto: sembrerebbe, come ha riportato, di aver acquistato una auto nuova e l’ha mostrata su instagram: è pazzesca!

Awed mostra la sua auto nuova: è bellissima, non trovate?

L’Isola dei famosi è terminata da qualche settimana, il reality ha visto il trionfo di Awed, il cui nome è Simone Paciello. Lo Youtuber è riuscito a portare a casa la vittoria, tra gli applausi e la gioia del pubblico.

Conclusasi l’esperienza, è ritornato ad essere attivo sui suoi canali social. Nelle ultime ore, proprio qui, ha mostrato cosa è successo. Infatti, il vincitore de L’isola dei famosi ha mostrato la sua nuova auto: l’avete vista? E’ pazzesca!

Awed ha scritto in basso al post reso noto in cui mostra la sua auto: “Date il benvenuto alla mia nuova bambina”. Ma anche nelle storie, ha riportato i vari passaggi compiuti e ha spiegato di provare una sensazione strana, perchè, per molti mesi, non ha potuto guidare. E allora, cosa ne pensate? E’ bellissima, vero?