Bake Off Italia è un programma seguitissimo ed amatissimo, ma ricordate la vincitrice della prima edizione? Com’è la sua vita oggi.

State riscaldando i motori? Tra qualche mese, inizierà la nuova stagione di Bake Off Italia. Al momento, è vero, non abbiamo moltissime informazioni da darvi. Attualmente, infatti, non si è ancora diffusa la data di inizio. E né tantomeno sappiamo chi saranno i suoi nuovi concorrenti. Quello che, però, conta sapere è che, proprio in queste ultime settimane, Benedetta Parodi e i suoi giudici sono alle prese con le riprese dei nuovi episodi. In attesa, però, di scoprire cosa ci riserverà questo nuovo viaggio nel tendone di Bake Off, volete fare con noi un piccolo passo indietro?

Leggi anche –> Damiano Carrara non l’aveva mai detto prima d’ora: succede durante le riprese di Bake Off

Andato in onda per la prima volta nel 2014, Bake Off ha riscosso un successo davvero impressionante. Ricordate, però, chi è stata la vincitrice della sua prima edizione? Stiamo parlando proprio della talentuosissima Madalina Pometescu! Ebbene: sono trascorsi all’incirca 7 anni dalla sua vittoria, ma com’è cambiata oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ricordate la vincitrice della prima edizione di Bake Off? Com’è diventata oggi

Correva esattamente l’anno 2013 quando, per la prima volta in assoluto, Benedetta Parodi, insieme a tre giudici d’eccezione, conduceva la prima edizione di Bake Off Italia. Ed era esattamente il 3 Gennaio del 2014 quando, dopo intense gare, Madalina Pometescu trionfava nel famoso tendone. Bella più che mai e con un talento davvero impressionante, la giovanissima romena si aggiudicava il titolo di vincitrice del programma. Ed aveva la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette.

Leggi anche –> Benedetta Parodi svela un “segreto” del backstage di Bake Off: l’ha mostrato solo ora, pazzesco!

Dal momento della sua vittoria a Bake Off Italia, quindi, sono trascorsi poco più di sette anni, eppure siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita della sua vincitrice? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che la vita di Madalina sia cambiata davvero molto poco. Nel senso che, ancora adesso, la giovanissima continua a coltivare la sua passione per la cucina. Ed, ovviamente, per la pasticceria.

Eccola, Madalina a distanza di sette anni dalla sua partecipazione e vittoria a Bake Off. Con capelli decisamente più corti, la vincitrice del programma vanta sempre di un fascino irresistibile!