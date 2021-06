“Casper” è stato un film amatissimo da grandi e piccini con protagonista un simpatico e dolcissimo fantasmino: ricordate il talentuoso attore che lo interpretava in versione “umana”, com’è oggi Devon Sawa?

Nel lontano 1995 un film straordinario, divertente ed emozionante conquistò grandi e piccini. Si trattava di “Casper”, una pellicola indimenticabile che vede protagonista l’omonimo fantasmino e la sua amicizia speciale con la bella e introversa “Kat”. La giovane ha perso la madre da poco e suo padre è convinto dell’esistenza dei fantasmi, spiriti con “faccende in sospeso” che vagano sulla terra in attesa di qualcuno che li aiuti. A completare il quadro già originalissimo di suo troviamo gli zii di Casper, tre fantasmi dispettosi e la crudele Carrigan, alla ricerca di un “tesoro” nascosto nella casa fatiscente in cui i fantasmi “risiedono”. Nei panni del fantasmino, nei pochi istanti che lo vediamo in versione “umana”, c’era il talentuoso e affascinante Devon Sawa: com’è diventato oggi?

Com’è oggi Devon Sawa: era il fantasmino “Casper” in versione umana

Il talentuoso attore ha intrapreso la sua carriera da giovanissimo. Lo abbiamo ammirato in “Piccoli campioni” e “Amiche per sempre” dove ha condiviso nuovamente il set con Christina Ricci dopo il fortunatissimo “Casper”. Ha preso parte a “Final Destination”, “The Guilty”, “The Fanatic” per il grande schermo.

In tv, lo abbiamo ammirato in “Robin Hood in Internet”, “NCSI: Los Angeles”, “Nikita” e “Hawaii Five-0”. Il suo grande talento e il suo viso angelico lo hanno reso un personaggio amatissimo dal pubblico come dimostra il suo profilo Instagram seguito da oltre duecentomila follower. Se siete curiosi di vedere com’è cambiato l’indimenticabile “Casper” allora guardate la foto qui sotto. Incredibile, riuscite a riconoscere Devon Sawa?

Di certo, Devon Sawa è cresciuto, ma il suo fascino è rimasto lo stesso, non trovate?