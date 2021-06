Dua Lipa è una famosissima ed amatissima cantante, ma avete mai visto suo padre? Incredibile, anche voi resterete di stucco!

Nata a Londra il 22 Agosto del 1995, Dua Lipa è una delle cantanti più in voga del momento. Entrata a far parte di questo mondo grazie alle sue cover su Youtube ed esordita nel 2015 con la pubblicazione del suo primo album, la cantante britannica ha riscosso, sin da subito, un successo davvero impressionante. Cosa sappiamo, però, su di lei? Ad esempio, vi siete mai chiesti chi sia suo padre? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Spulciando con attenzione il profilo Instagram della star britannica, siamo riusciti a rintracciare degli scatti in compagni di suo padre. A questo punto, però, ci chiediamo: voi l’avete mai vista? State tranquilli, vi diciamo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, così come noi, anche voi resterete di stucco. Perché? Date un po’ un’occhiata più avanti. Non ve ne pentirete!

Dua Lipa, avete mai visto suo padre? Resterete meravigliati!

Sul suo canale social ufficiale, Dua Lipa, oltre ad essere amatissima, è anche super attivissima. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere scatti con il suo amatissimo. Tra i numerosi presenti sulla sua bacheca, siamo riusciti a rintracciare anche uno in compagnia del suo papà.

In questa foto, Dua Lipa è immortalata insieme al suo papà quando era davvero piccina. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è diventato adesso suo padre? Procediamo con ordine. E cerchiamo di capire di che cosa parliamo esattamente.

Eccola, Dua Lipa in compagnia di suo padre quando era soltanto una bambina. Siete curiosi, però, adesso di sapere com’è oggi il buon Dukanji? Ve lo mostriamo immediatamente:

Avete visto proprio bene, si! È proprio lui il papà di Dua Lipa. Insomma, che dire? Oltre a notare la spiccata somiglianza tra padre e figlia, non si può affatto fare a meno di fare a casa a quanto il buon Dukanji appaia come un uomo piuttosto giovanile. Che ci dite voi Sembrerebbe proprio che la bellezza sia una “virtù” di famiglia. Siete d’accordo?