Francesca Manzini, chi è il suo nuovo fidanzato: il suo nome è Marco Scimia, e la somiglianza con Johnny Depp è straordinaria.

Imitatrice, comica, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica, Francesca Manzini è questo e ancora molto altro. Ha iniziato a muovere i primi passi lavorando in villaggi turistici romani, e il suo debutto in tv arriva nel 2009, nel programma trasmesso su Rai 1 Una festa italiana, dove porta in scena le sue fantastiche imitazioni di Mara Venier, Sabrina Ferilli e Sandra Mondaini. Ma sono davvero tantissimi i personaggi da lei imitati, e tutte le sue imitazioni sono incredibili.

Sappiamo, da qualche mese, ha ufficializzato la rottura con Christian Vitelli, attore e doppiatore 46enne. Adesso, esattamente da qualche settimana, la Manzini si è mostrata in compagnia del suo nuovo fidanzato: Francesca è tornata ad innamorarsi e si mostra felice. Ma chi è lui? Il suo nome è Marco Scimia: scopriamo qualcosa in più sull’uomo.

Francesca Manzini ritrova l’amore: chi è Marco Scimia, sosia italiano di Johnny Depp

Francesca Manzini, da qualche mese, ha ufficializzato la rottura con Christian Vitelli, attore e doppiatore 46enne. La bellissima conduttrice, però, da qualche settimana, sembra essere di nuovo felice e innamorata, al fianco del suo fidanzato. Chi è il compagno della Manzini?

Il suo nome è Marco Scimia, anni 35, e da come potete osservare in basso, ha una incredibile somiglianza con Johnny Depp, tanto da essere definito il suo sosia italiano. Sembrerebbe che Marco sia anche un barbiere. Ma forse qualcuno l’avrà sicuramente già notato, infatti, abbiamo avuto modo di vedere l’uomo in una nota trasmissione: ricordate dove? Proprio a Primo appuntamento! Francesca ha ufficializzato la relazione rendendo note alcune foto, meravigliose, insieme al suo fidanzato.

Andando a curiosare sul suo profilo instagram, notiamo che proprio in biografia, l’uomo riporta il fatto di essere il ‘sosia italiano di Johnny Depp’, e dobbiamo ammetterlo, la somiglianza c’è! Francesca Manzini e Marco sono bellissimi!