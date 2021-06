Era il simpaticissimo Marco nella serie televisiva “I Cesaroni”, lo ricordate? Sono trascorsi sette anni dall’ultima puntata, eccolo oggi!

Chi di voi non ha mai guardato una sola puntata de “I Cesaroni”? Senza alcun dubbio, nessuno! Andata in onda per la prima volta nel lontano 2006, la serie televisiva ci ha fatto compagnia fino al 2014 per circa sei stagioni. Concentrata sulle avventure di Giulio e Lucia, che dopo anni scoprono di amarsi ancora, il progetto ha riscosso un successo clamoroso sin dalla sua prima puntata. I personaggi che hanno reso speciale la serie televisiva sono davvero tantissimi. A partire, quindi, dai suoi due protagonisti, interpretati da Elena Sofia Ricci e Claudio Amendola, fino a tantissimi altri. Tra questi, è impossibile dimenticare Marco.

Marco era il figlio maggiore di Giulio e sua moglie Marta, lo ricordate? Per tutte le stagioni, sia lui che Eva, interpretata dalla splendida Alessandra Mastronardi, hanno fatto innamorare tutti i loro telespettatori per la loro storia d’amore. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventato oggi?

Era Marco de I Cesaroni, eccolo oggi dopo 7 anni: com’è cambiato?

Ricordate il giovanissimo e talentuoso Marco nella serie televisiva “I Cesaroni”? Impossibile dimenticarlo, avete ragione! Ebbene: siete curiosi di sapere com’è diventato oggi? Appurato che l’ultima puntata della sesta stagione è andata in onda nel 2014 e, quindi, esattamente 7 anni, volete sapere com’è cambiato Matteo Branciamore? E, soprattutto, cosa fa adesso dopo la serie televisiva? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio!

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo l’incredibile successo de “I Cesaroni”, il buon Branciamore abbia continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Non soltanto come attore, sia chiaro. Ma anche come cantante. In realtà, avevamo avuto già avuto prova del suo immenso talento e della sua poliedricità nel corso della serie. Una volta terminata, quindi, non ha affatto altro che confermare ciò che aveva già dimostrato.

Com’è cambiato, invece? Ebbene: seppure siano passati anni da “I Cesaroni”, il suo Marco non è affatto cambiato nel tempo. E le sue foto social ce ne danno ampia prova.

Diteci la verità: avevamo ragione?