Ricordate Dana di X Files? Sono passati tantissimi anni: com’è diventata l’attrice dell’amatissima serie tv.

È una delle serie tv più amate e seguite di sempre. Parliamo di X Files, trasmessa da Fox per la prima volta nel 1993. Una serie che ha conquistato intere generazioni, che ancora oggi vedono e rivedono le puntate. E una delle protagoniste assolute del telefilm era lei, Dana Scully,, medico patologo ed agente speciale dell’FBI. La ricordate?

Ad interpretarla è l’attrice Gillian Anderson, che per la sua interpretazione di Dana ha ricevuto tanti riconoscimenti, come un Emmy Award, Golden Globe e due Screen Actors Guild. Sono passati tantissimi anni, siete curiosi di vedere com’è oggi l’attrice? Ecco alcuni scatti pubblicati proprio da lei sui social.

Era Dana nella serie tv X Files: ecco come è diventata oggi l’attrice Gilliana Anderson

È uno dei personaggi più amati di sempre delle serie tv. Parliamo di Dana Scully, la protagonista della serie X Files . A vestire i suoi panni, dal 1993, è stata Gilliana Anderson, che nella serie è stata anche sceneggiatrice e regista per un episodio, dal titolo Tutte le cose. Un ruolo importantissima per l’attrice, che ha avuto una carriera brillante. Tra le altre cose, i telespettatori l’avranno vista di recente in Sex Education, dove nel 2019 ha iniziato ad interpretare Jean Milburn. Ma siete curiosi di vedere come è diventata l’attrice oggi? Ecco alcuni scatti postati proprio da lei sul suo canale ufficiale di Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gillian Anderson (@gilliana)

Eh si, Gillian è davvero incantevole in questi scatti postati pochi giorni fa su Instagram. Dove è seguita da un milione e 800 mila followers! Con i quali condivide foto e video delle sue giornate, da scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana.

Insomma, cosa aspettate a seguire la mitica Dana Scully su Instagram? Non ve ne pentirete!