Striscia la Notizia, triste annuncio: “Situazione complicata”

Triste annuncio di una protagonista di Striscia la Notizia: “Situazione complicata”, di seguito vi diciamo di cosa si tratta

Striscia la Notizia è un programma televisivo ideato da Antonio Ricci in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. La trasmissione è andata in onda per la prima volta nel 1989. La conduzione del programma non è mai la stessa. Nel corso degli anni, infatti, diversi conduttori si sono alternati dietro il celebre bancone di Striscia: da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti a Paolo Bonolis e Luca Laurenti, da Ficarra e Picone fino a Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Oltre ai conduttori, nel cast del tg satirico di Antonio Ricci sono presenti anche altri protagonisti, quali gli inviati, il Gabibbo, volto storico del programma, e soprattutto le veline.

Striscia la Notizia, triste annuncio: le parole

Triste annuncio di una delle protagoniste di Striscia la Notizia. Mikaela Neaze Silva, storica velina del tg satirico, ha dichiarato al settimanale Confidenze di star attraversando un periodo di crisi con il suo fidanzato: “Ho una situazione un po’ complicata: un amore a distanza su cui sto riflettendo. Per ora penso al lavoro, ma matrimonio e figli restano un mio obiettivo”. Già in precedenza, la velina aveva dichiarato in un’intervista di non vedere il fidanzato da più di sette mesi a causa dell’emergenza Coronavirus. La lontananza, stando a quanto raccontato dalla velina, avrebbe compromesso il rapporto.

Il fidanzato di Mikaela Neaze Silva si chiama Bashir, è metà marocchino e metà francese, fa il deejay e studia Economia a Pechino. I due si sono conosciuti proprio in Cina, quando la velina di Striscia, nonché conduttrice di Paperissima Sprint, lavorava in Oriente con una compagnia di ballo. Mikaela ha poi trovato successo in Italia ed è stata necessaria la separazione dal fidanzato. Il rapporto, però, è sempre andato avanti, mentre adesso sembra irreparabile.