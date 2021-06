Nel 1993 “Hocus Pocus” conquistò grandi e piccini: ricordate la dolce e tenerissima “Dani”, sapete com’è diventata oggi la bella Thora Birch?

Nel lontano 1993 il pubblico ammirava per la prima volta quel capolavoro ancora amatissimo che è “Hocus Pocus”. Una commedia divertentissima, un film emozionante con streghe, gatti parlanti e una trama appassionante. Secoli prima, le sorelle Sanderson, tre streghe, vengono condannate a morte per i loro sortilegi sui bambini. Trecento anni dopo, Max e Dani, fratello e sorella, si ritrovano ad affrontare il trio di fattucchiere dopo averle involontariamente riportate in vita. Ad aiutarli nella loro “battaglia” contro le “terribili” streghe c’è un gatto nero parlante e immortale, che, in realtà, era il fratello dell’ultima bambina vittima delle Sanderson. Nei panni della dolcissima e tenere Dani c’era la piccola e prodigiosa Thora Birch: sapete com’è diventata oggi?

Leggi anche: Christina Ricci, oggi è una splendida e talentuosa attrice: ricordate com’era da piccola? Dolcissima!

Com’è oggi la bella e talentuosa Thora Birch?

La splendida attrice è stata una vera e propria bambina prodigio. Ha iniziato con alcuni spot pubblicitari per poi approdare nel film “La strada per il Paradiso”. A consacrarla alla celebrità fu senza dubbio “Hocus Pocus” a cui seguirono “Giochi di potere” e “Amiche per sempre”. Ha recitato nell’indimenticabile “Alaska” al fianco di icone come Kevin Spacey e Annette Bening.

La sua brillante carriera è proseguita tanto al cinema quanto in tv. L’abbiamo vista in “Il tocco di un Angelo”, “Colony” e “The Walking Dead”. La sua bellezza e il suo talento l’hanno resa un volto amatissimo e indimenticabile del panorama artistico statunitense. Se siete curiosi di scoprire com’è diventata oggi la tenerissima “Dani” di “Hocus Pocus” date un’occhiata di seguito. Ecco uno scatto che la ritrae negli ultimi anni: riuscite a riconoscerla?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Sempre splendida, i suoi bellissimi occhi e il suo sorriso sono inconfondibili! Un’attrice strepitosa dal talento eccezionale: non vediamo l’ora di rivederla in nuovo progetti!