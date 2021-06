L’ex amatissimo corteggiatore di Uomini e Donne ha appena rivelato che farebbe il GF Vip senza ombra di dubbio: chi è? Proprio lui!

Siete pronti alla sesta edizione del GF Vip? Noi decisamente si! A distanza di pochissimi mesi dalla vittoria di Tommaso Zorzi dopo ben 169 giorni, lo crew del famosissimo reality di Canale 5 è pronto a regalare una nuova ed imperdibile edizione. Al momento, ovviamente, non abbiamo tantissime informazioni da darvi. Nonostante sia stata confermata a partire da Settembre prossimo, fino a questo momento non ci sono tantissime informazioni su cast e molto altro ancora. C’è chi, però, vorrebbe molto volentieri entrata a far parte del programma. Anche perché, diciamoci la verità, chi è non vorrebbe parteciparvi? Decisamente nessuno, ne siamo certi.

Ebbene. A rivelare la sua volontà di voler prendere parte al reality di Canale 5 “senza ombra di dubbio”, vi è anche un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Proprio qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories, l’ex amatissimo volto del programma ha rivelato il suo desiderio. Di chi parliamo esattamente? Scopriamolo!

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne rivela: “Farei il GF Vip”

È proprio sul suo canale Instagram ufficiale che, pochissime ore fa, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato di volere fare “senza ombra di dubbio” il GF Vip. Ci spieghiamo meglio. Tra le tante domande ricevute su Instagram da parte dei suoi sostenitori, è spuntata anche questa: “Faresti il GF Vip”. Breve e coincisa è stata la risposta dell’ex volto del dating show di Uomini e Donne: “È l’unico reality che farei senza ombra di dubbio”, taggando addirittura Alfonso Signorini.

A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente? Chi è l’ex corteggiatore che si è “candidato” al GF Vip? Curiosi di saperlo? Ebbene: ci pensiamo immediatamente. Stiamo parlando proprio di lui:

È proprio Diego Daddì, attuale marito di Elga Enardu ed ex corteggiatore di Claudia Piumetto nell’edizione di Uomini e Donne degli anni 2008/2009, che ha espresso il suo piacere ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

A voi piacerebbe vedere Diego Daddì nella casa del GF Vip? A noi si, tantissimo!