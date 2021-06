Uomini e Donne, si sono detti “addio” subito dopo il programma: la decisione è stata davvero drastica, cos’è esattamente accaduto.

Una vera e propria spiacevolissima notizia per tutti i sostenitori di Uomini e Donne, c’è da ammetterlo. Nel corso di una sua recentissima intervista per il magazine del programma, la simpaticissima ed amatissima dama del parterre ha annunciato la chiusura della sua frequentazione con l’affascinante cavaliere. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che a portare alla coppia a prendere la decisione di dirsi “addio” non soltanto sia stata la lontananza, ma anche l’incompatibilità caratteriale.

I due ex protagonisti di Uomini e Donne, infatti, vivevano in due città diverse e piuttosto lontane. E, seppure il cavaliere spesse volte si sia recato dove viveva la dama, sembrerebbe che la loro incompatibilità di carattere non ha fatto vincere questo ostacolo. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando? Chi è, a qualche settimana di distanza dalla fine del programma, ha annunciato la fine della sua frequentazione? Scopriamolo!

Uomini e Donne, si sono detti “addio”: la decisione dopo il programma

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio della bella bellissima e simpaticissima Sara. La donna, arrivata a Uomini e Donne per trovare una persona giusta con la quale condividere le sue giornate, ha catturato l’attenzione di tutto il parterre maschile. E, soprattutto, quello di Biagio Di Maro. La frequentazione tra di loro, è vero, non è affatto andata a buon fine. Eppure Sara, una volta detto “basta” al cavaliere napoletano, aveva accettato le avances di Mauro, arrivato nel programma proprio per lei.

Sembrava che la frequentazione tra Mauro e Sara stesse procedendo davvero alla grande. E ne avevamo avuto la conferma proprio nel corso delle ultime settimane di messa in onda di Uomini e Donne. A quanto pare, però, sembrerebbe che le cose non siano andate per il meglio. Proprio nel corso di una sua recentissima intervista al magazine del programma, la bella Sara ha annunciato la chiusura del loro rapporto. Il motivo? A quanto pare, sembrerebbe essere stata l’incompatibilità caratteriale.

Cosa ne pensate? Vi è dispiaciuto che Sara e Mauro si siano detti “addio”? A noi tantissimo!