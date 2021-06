Era la dolcissima Willow in “Buffy-l’ammazzavampiri”, ve la ricordate? Le sue foto di oggi dopo 18 anni vi lasceranno di stucco.

Insieme a “Beverly Hills 90210”, “Streghe” e tantissime altre ancora, anche “Buffy L’ammazzavampiri” è stata una famosissima e seguitissima serie televisiva degli anni ’90. Concentrata sulle vicende della giovanissima Sarah Michelle Gellar, intenta a sconfiggere e distruggere i vampiri, la serie ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che non soltanto è andato in onda fino al 2003, ma ci ha tenuto compagnia per ben sette stagioni.

Nel cast di “Buffy l’ammazzavampiri”, lo sappiamo benissimo, ci sono stati tantissimi straordinari attori. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Xander o della bellissima Cordelia. All’appello adesso manca proprio lei. Stiamo parlando di Willow, migliore amica di Buffy. Com’è cambiata oggi? Appurato che sono trascorsi esattamente 18 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, siete curiosi di sapere com’è oggi? Scopriamolo!

Era Willow in Buffy, ricordate? Com’è oggi a distanza di 18 anni

Impossibile dimenticare la bellissima e dolcissima Willow in “Buffy l’ammazzavampiri”, vero? In effetti, è proprio così. Spalla destra della dolcissima Buffy e sua migliore amica, la ragazza è stata una delle colonne portanti della famosissima serie televisiva. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiata oggi? Sono trascorsi esattamente 18 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata della sesta stagione, ma com’è diventata oggi?

Appurato che, dopo “Buffy L’ammazzavampiri”, la sua bellissima Willow ha continuato a lavorare nel mondo della recitazione ed è stata protagonista di tantissime serie di successo, tra cui “How i met your mother”, volete sapere com’è diventata oggi? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, resterete davvero di stucco! Perché? La risposta è piuttosto semplice: nel corso di questi quasi vent’anni, Alyson, è questo il suo vero nome, non è affatto cambiata! Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Diteci la verità: avevamo o no ragione a dirvi che Willow non è affatto cambiata da Buffy? Bellissima e simpaticissima era all’epoca della sua partecipazione alla serie televisiva. E splendida è ancora adesso. Siete d’accordo con noi?