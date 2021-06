In Bayside School era una personaggio amatissimo: Lisa Turtle era interpretata dall’attrice Lark Voorhies che dopo 28 anni ritroviamo così.

Era una delle sit-com americane che hanno fatto la storia della tv anche italiana: Bayside School iniziò nel lontano 1989 negli Stati Uniti per poi arrivare anche qui da noi ed ottenere un grande successo.

Le storie dei sei protagonisti, tutti allievi del liceo Bayside, catturarono l’attenzione di milioni di telespettatori soprattutto grazie alle immancabili battute divertenti contenute nei loro dialoghi.

Oltre a Zack Morris, alla bella Kelly Kapowsky, a Slater, all’affascinanate Jessie e al buffo Screech, c’era lei: Lisa Turtle, bellissima ragazza mulatta appassionata di moda e gossip.

Ad interpretare la parte di Lisa era l’attrice Lark Voorhies, oggi 47enne. Ancora molto seguita sul suo profilo Instagram, vi mostriamo com’è diventata a distanza di quasi 30 anni. Il suo strepitoso cambiamento vi lascerà senza parole!

Lark Voorhies oggi: la sorprendente trasformazione della simpatica Lisa di Bayside School

Presente in tutte le stagioni del telefilm dal 1989 al 1993, Lisa Turtle è una ragazza un po’ frivola ma tanto simpatica. Figlia di due medici, un po’ pettegola e amante dello shopping, combina molti pasticci in ambito sentimentale. Corteggiata assiduamente da Screech, al termine del liceo, frequenterà il Fashion Institute Of Technology di New York.

Come anticipato, l’attrice che impersonava il ruolo di Lisa era Lark Voorhies, il cui vero cognome è Holloway. Nata a Nashville il 25 marzo del 1974, ha intrapreso la carriera negli anni ’80. Ha infatti preso parte a circa trenta produzioni televisive, ma è grazie al personaggio di Lisa che diviene famosa a livello internazionale. Per quel ruolo vince anche 2 Young Artist Award.

Sposata dal 2007 col suo secondo marito, deve il suo nome ad un personaggio del film “I diamanti sono pericolosi”, pellicola del 1972. I suoi scatti su Instagram mostrano quanto sia ancora una bella donna, oggi ancora più sofisticata ed elegante.

