In questo scatto social, la famosissima attrice e modella è davvero piccina: l’avete riconosciuta? È davvero impossibile non farlo: ecco chi è.

Con l’avanzare della tecnologia e con lo sviluppo di applicazioni super fantastiche, i social network sono diventati un po’ come i nostri diari segreti. Chi è che, da piccola o piccolo, non ne ha mai avuto uno? Nessuno, ne siamo certi! Ebbene. I famosissimi social, diciamoci la verità, è come se avessero preso un po’ il sopravvento sulla carta straccia. Che sia Instagram, Tik Tok, Facebook o Twitter, sono davvero tantissime le persone che amano raccontarsi e svelarsi al suo pubblico social. E, sia chiaro, questo discorso vale anche per i “VIP”. È proprio sui loro rispettivi canali social che le celebrities italiane non perdono occasione di poter comunicare con i loro sostenitori. È il caso, ad esempio, di questa famosissima attrice e modella.

Spulciando con attenzione il profilo Instagram della star della recitazione italiana, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di lei davvero da piccina. Guardate con attenzione lo scatto in questione, l’avete riconosciuta? Stiamo parlando proprio di lei!

Chi è questa piccina? Adesso è una famosissima attrice e modella: è proprio lei!

Non è la prima e non sarà tantomeno l’ultima ad aver condiviso una foto di sé di quando era soltanto una piccina. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente? Appurato che, come dicevamo precedentemente, si tratta di una famosissima e talentuosissima attrice, siete curiosi di sapere chi è questa bambina raffigurata?

Se si guarda con attenzione la foto, si notano: lunghi capelli biondi, occhi azzurri e una dolcezza davvero infinita. Tutte caratteristiche che, vi assicuriamo, ancora adesso continua a vantare. Avete indovinato? Vi diamo qualche piccolo indizio in più: l’attrice è nata a Palermo. Ed ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio come modella. Pensate, è stata il volto di punta di tantissimi stilisti di successo. E di altrettanti film cinematrografici. Di chi parliamo? Si, proprio di lei: Eva Riccobono!

Era davvero impossibile non riconoscerla, vero? Bella era da piccina. E splendida lo è ancora adesso da donna! Siete d’accordo?