Giovanni Di Lorenzo è il calciatore della nazionale italiana di Roberto Mancini, nonchè difensore del Napoli: conoscete la sua vita privata, chi è la fidanzata? Vi parliamo di lui.

E’ il calciatore, di ruolo difensore, della nazionale italiana. Giovanni Di Lorenzo questa sera scenderà in campo con gli azzurri pronti ad affrontare l’Austria. Il classe ’93 è di Castelnuovo di Garfagnana e gioca nel Napoli. Il 2019 è stato speciale per lui: non solo nel giugno 2019 è stato acquistato dal club azzurro, ma il 4 ottobre dello stesso anno è arrivata anche la chiamata in nazionale. E così, nella formidabile nazionale di Roberto Mancini spicca anche il suo nome che ha saputo conquistare il mister con le sue qualità. Il terzino destro è fidanzato con Clarissa Franchi: la coppia ha una figlia. Vi parliamo di loro!

Giovanni Di Lorenzo, vita privata del calciatore azzurro: fidanzata e perchè hanno chiamato così la figlia

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli e della Nazionale di Roberto Mancini, è fidanzato da quando era giovanissimo con Clarissa Franchi. Il 9 maggio 2020 è nata la loro primogenita, Azzurra. Sapete il perchè di questo nome? Giovanni in conferenza stampa diversi giorni fa ha rivelato: “Mia figlia si chiama Azzurra. L’azzurro è stato un colore che tra Empoli, Napoli, l’Italia, mi ha contraddistinto”. Non a caso, dunque, ha chiamato così la sua piccola.

Clarissa ha studiato lingue e letterature straniere all’Università di Pisa, leggiamo sul suo profilo Facebook. Si è laureata, infatti, nel 2017. La seconda laurea, pensiamo alla specialistica, è arrivata nel 2019: con un post Giovanni di Lorenzo ha voluto complimentarsi con la sua dolce metà.

L’amore che li lega è davvero incredibile: “Io e Clarissa siamo cresciuti insieme, condividiamo quasi tutto. Lei è orgogliosissima di me e anche io di lei” ha raccontato il calciatore quando è stato ingaggiato dal Napoli.

Non ci resta, dunque, che fare il tifo per lui e per tutti gli azzurri pronti a scendere in campo per gli Euro2020.