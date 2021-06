Il dolce pensiero di Pierpaolo Pretelli fa emozionare Giulia Salemi fino alle lacrime: la coppia ha appena festeggiato una data importante.

Serata all’insegna del romanticismo quella trascorsa ieri sera da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia formata dall’ex velino di Striscia la Notizia e dall’influencer italo iraniana prosegue il suo cammino a gonfie vele ormai dopo quasi 4 mesi dalla fine del GF Vip 5. Si sono infatti innamorati nella casa più spiata d’Italia ed oggi appaiono più uniti che mai.

Pretelli le ha perfino fatto incontrare suo figlio Leo, ulteriore segnale che il rapporto è molto solido e che le loro intenzioni sono molto serie. Proprio in questi giorni è uscito il nuovo singolo di lui, “L’estate più calda”, traguardo per il quale il modello di Maratea ha ringraziato di cuore anche la sua amata per averlo sostenuto nel progetto.

Oggi, 26 giugno, è una data importante per i due ‘piccioncini’ e Pretelli ha immortalato i festeggiamenti con una storia su Instagram in cui si vede Giulia non trattenere l’emozione e lasciarsi andare alle lacrime.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano un’importante ricorrenza: lei scoppia in lacrime

Ieri sera i due fidanzati hanno celebrato sei mesi dal loro primo bacio. Era infatti il 26 dicembre scorso quando al GF Vip, sotto al vischio, si scambiarono questa effusione in diretta tv per la prima volta.

Per festeggiare questa data, Pierpaolo ha sorpreso la sua bella Giulia facendo arrivare al tavolo del locale in cui erano un dolce con una candela. A corredo delle immagini, l’ex velino ha scritto: “26 dicembre bacio sotto al vischio, 26 giugno ancora qui…insieme”.

A questo punto la Salemi si è talmente emozionata da scoppiare in lacrime. E come darle torto?