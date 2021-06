Ha fatto impazzire il pubblico nei panni di “Christian” in “Cinquanta sfumature”: ricordate in quale amatissima e “magica” serie tv ha recitato Jamie Dornan?

Fascino irresistibile e talento da vendere, così Jamie Dornan ha conquistato il pubblico nelle vesti di Christian Grey nella fortunatissima saga di “Cinquanta sfumature” tratta dall’omonima saga letteraria. Un attore poliedrico e amatissimo che vanta una carriera brillante e in continua ascesa. Forse non tutti lo ricordano, ma prima di prestare il volto all’affascinante miliardario dei film, Jamie Dornan ha recitato in una serie tv davvero amatissima e “magica”. Ricordate di quale serie si tratta? Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria: preparatevi a restare senza parole!

Jamie Dornan, la celebre serie tv prima di “Cinquanta sfumature”

Originario di Belfast, l’attore è nato nel 1982 e non tutti sanno che è anche un talentuoso musicista. Trasferitosi a Londra, ha intrapreso dapprima la carriera di modello, diventato una vera e propria icona nell’ambiente. “Armani”, “Calvin Klain”, “Dior”, “Hugo Boss”, “Dolce e Gabbana”, sono moltissimi i brand di cui è stato testimonial.

I primi approcci al mondo della recitazione arrivano con “Marie Antoinette” diretto dalla celebre Sofia Coppola. A consacrarlo al successo e far notare il suo talento al pubblico è stata però una serie di immenso successo e amatissima degli ultimi anni. Quale? Ebbene, Jamie Dornan ha interpretato il “Cacciatore” in “Once Upon a Time” durante la prima stagione. Da quel momento, la sua carriera è decollata e, oltre a “Cinquanta sfumature”, lo abbiamo ammirato anche in “Robin Hood – L’origine della Leggenda”, “Anthropoid” e nel recente “Wild Mountain Thyme”. Seguitissimo anche sui social, l’attore vanta un profilo Instagram da oltre due milioni di follower. Eccolo in uno scatto in compagnia del simpaticissimo e adorabile cagnone “Leonard”.

E voi, ricordavate che Jamie Dornan fosse stato l’affascinante e tenebroso “Cacciatore” di Biancaneve in “Once Upon a Time”?