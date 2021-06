Assente a Linea Verde Life Daniela Ferolla: lo aveva anticipato a FQ Magazine rivelando di aver preso il Covid e di essere poi guarita.

Un ottimo riscontro in termini di ascolti quello ottenuto da Daniela Ferolla alla conduzione di Linea Verde Life, in onda il sabato alle ore 12 su Rai 1. Nella puntata di oggi 26 giugno 2021, però, l’ex Miss Italia è assente. Lo aveva già annunciato in anteprima in un’intervista a FQ Magazine, in cui aveva spiegato di aver contratto il Covid durante le registrazioni.

“Ne parlo solo adesso, a distanza di un mese, perché ho superato tutto: non mi sembrava una cosa di interesse per il pubblico e non mi andava di speculare sulla malattia”, ha detto.

Daniela Ferolla racconta come avrebbe contratto il Covid

Durante la quarantena aveva registrato un videomessaggio andato in onda poi a Linea Verde oggi. La Ferolla ha spiegato che forse il contagio è avvenuto nel corso della registrazione di una puntata a Bolzano, anche se nessun’altro membro della troupe si è infettato.

“Ho avuto diversi sintomi ma per fortuna tutti gestibili – racconta a FQ Magazine – La cosa che mi stupisce è che si parli così poco degli strascichi del Covid”. La conduttrice spiega infatti di aver avuto respiro corto, dolori gastrointestinali, e di essere molto dimagrita.

Ammette poi di essersi leggermente abbattuta dal punto di vista psicologico nonostante il suo carattere forte. A spaventarla maggiormente, “l’imprevedibilità della malattia”, l’incognita sulle eventuali complicanza a cui avrebbe portato.

Siamo lieti di sapere che ora la bellissima Daniela Ferolla sia del tutto guarita e le auguriamo una splendida carriera in tv.