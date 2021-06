Romina Power, grave perdita: la cantante ricorda la sorella morta un anno fa. Il volto televisivo ed attrice ha fatto commuovere tutti con il suo post sui social.

Romina Power, la celebre cantante, attrice e noto personaggio televisivo, è sempre molto attiva sui social. Aggiorna sempre i suoi fan, i suoi follower che insieme a lei piangono la morte di Taryn, avvenuta esattamente un anno fa. La piccola Power, la sorella minore di Romina, è passata a miglior vita il 26 giugno del 2020. Il loro legame era davvero unico: sfortunatamente, Taryn si ammalò di leucemia, una malattia che l’ha portata via con se. E’ venuta a mancare esattamente un anno fa, il 26 giugno 2020: Romina ha così deciso di ricordarla con un post su Instagram. Le fotografie hanno fatto commuovere tutti.

Romina Power grave perdita, pensiero straziante: “I miss You”

Ad un anno esatto dalla sua morte, Romina Power ricorda la sua sorella minore, Taryn, passata a miglior vita a causa di un terribile male. Aveva 66 anni quando la leucemia l’ha portata via con se.

Romina ha deciso di ricordarla con un post davvero strappalacrime: diverse loro fotografie sono accompagnate da queste parole, “I miss you, Taryn”.

Chi era Taryn Power

Taryn, la sorella minore di Romina power, è stata un’attrice ed insegnante americana. La carriera cinematografica è stata molto breve, ha recitato soltanto in otto film come Il conte di Montecristo, Sinbad e l’occhio della tigre.

Una volta abbandonata la carriera di attrice, Taryn negli anni ’90 decise di dedicarsi alla famiglia: si trasferì in una fattoria, nel Wisconsin, e lavorò come insegnante di sostegno per giovani disabili.