A distanza di qualche settimana dall’annuncio della sua seconda gravidanza, Rosa Perrotta ha condiviso un’altra splendida notizia.

Sta vivendo uno dei momenti più magici e magnifici che ciascuna donna può vivere nella sua vita, Rosa Perrotta. A distanza di poco meno di due anni dalla nascita del piccolo Domenico Ethan Tartaglione, l’amatissima coppia di Uomini e Donne si accinge a diventare nuovamente mamma e papà. L’annuncio è arrivato qualche settimana fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire di gioia tutto il loro pubblico. A quanto pare, però, sembrerebbe che non sia questa l’unica notizia a far esplodere di gioia la bellissima ex tronista. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata.

Proprio qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories, Rosa Perrotta non ha perso occasione di poter condividere con il suo pubblico una fantastica notizia. “Sono particolarmente felice in questi giorni”, ha iniziato a dire l’ex tronista. Ecco, ma cos’è successo? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Rosa Perrotta, altra splendida notizia dopo l’annuncio della gravidanza: che gioia!

Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo benissimo, Rosa Perrotta è attivissima. E, giorno dopo giorno, si diletta a condividere ogni cosa con il suo amatissimo pubblico. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, a tu per tu con i suoi ammiratori, non ha potuto fare a meno di confessare loro una splendida notizia a sorpresa. Di che cosa parliamo esattamente?

Leggi anche –> Rosa Perrotta: “So cosa si prova, vederlo spiattellato così”, viene ripreso tutto

Ricordate quando Rosa Perrotta aveva rivelato ai suoi sostenitori di essere alla ricerca di una casa nuova per lei, per Pietro e il loro piccolo Domenico Ethan? Ebbene: l’ha trovata! “”Sono particolarmente felice in questi giorni”, ha iniziato a dire l’ex tronista di Uomini e Donne al suo pubblico. Per poi continuare: “Non vi ho dato una grande notizia: abbiamo finalmente trovata casa nuova”. Insomma, un annuncio davvero splendido, c’è da ammetterlo. E che la stessa Perrotta non ha perso occasione di poter condividere con i suoi seguaci.

Tantissimi auguri a Pietro e Rosa! Non soltanto per la gravidanza e la casa nuova, ma per tutto!