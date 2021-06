Arriva un segnale: potremmo rivedere al Festival di Sanremo 2022 ancora Amadeus e Fiorello? E’ spuntato un commento del tutto inaspettato!

C’è tanta curiosità riguardo il prossimo Festival di Sanremo. Il pubblico televisivo di Rai Uno non vede l’ora di scoprire chi saranno i prossimi protagonisti dello show più famoso d’Italia. Lo condurrà di nuovo Amadeus, accompagnato da Fiorello, oppure ci sarà un volto nuovo per la Rai, come Alessandro Cattelan? Non si sa nulla! Stefano Coletta nel corso della presentazione dei palinsesti Rai 2021/2022 ha spiegato che nonostante si stia già parlando del Festival, non è stata presa una decisione sulla conduzione. Intanto però, un indizio sui social sembra parlar chiaro: guardate il segnale spuntato nelle ultime ore!

Sanremo 2022, “E’ un segnale”: il commento spazza via i dubbi?

Chi condurrà la prossima edizione del Festival di Sanremo? Nel 2022 potremmo rivedere di nuovo sul palco dell’Ariston Amadeus e Fiorello?

Nelle ultime ore il celebre conduttore de I soliti ignoti ha pubblicato una fotografia in cui mostra la sua maglietta. Il volto di Fiorello con un avviso: “Cercasi Fiorello, preferibilmente vivo” è la stampa che compare sulla maglia.

Un commento però ha fatto incuriosire tutti. Gabriele Parpiglia, sotto la foto pubblicata anche da SUperGuidaTv, ha scritto: “Segnale del Sanremo Terzo matematico”.

Vi abbiamo già anticipato che nel corso della presentazione dei palinsesti Rai Uno 2021/2022, Stefano Coletta ha parlato anche di Sanremo. Al momento, ha dichiarato, è tutto top secret. “Riguardo il Festival e l’Eurovision, è tutto top secret. I lavori sono cominciati ma non abbiamo definito conduzioni e direzioni artistiche, soprattutto sull’Eurovision, dato che dovremo anche scegliere la città ospitante e seguire le regole dell’EBU per definire le norme che il grande show deve ammettere. Riproporremo Sanremo nella prima settimana di febbraio” sono state le sue parole riportate da Fanpage.