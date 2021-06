Sonia Bruganelli, avete mai visto sua madre? Sui social, è spuntato uno scatto inedito: non crederete nemmeno voi ai vostri occhi.

È la vera e propria regina di Instagram, Sonia Bruganelli. Attivissima sul suo canale social ufficiale, la moglie di Paolo Bonolis non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con il suo pubblico social. Lo ha fatto anche qualche istante fa. Quando, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, la bellissima Bruganelli ha voluto “presentare” ai suoi sostenitori la sua splendida mamma. Sappiamo benissimo che Sonia non è affatto figlia unica. E che suo fratello è il marito della bellissima Claudia, la “miss” di Avanti un Altro. A questo punto, però, ci chiediamo: chi è sua madre?

“Sembra mia sorella minore”, scrive Sonia Bruganelli a corredo di questo scatto che la ritrae in compagnia di sua madre. Siete curiosi anche voi di saperne di più? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, così come la figlia, anche sua madre è davvero bellissima. Bando alle ciance, guardare per credere!

Sonia Bruganelli, sua madre è bellissima: l’avete mai vista? Lo scatto recentissimo

Sembrerebbe proprio che Sonia Bruganelli sarà la nuova opinionista del GF Vip. Insieme alla bellissima Adriana Volpe, la moglie di Paolo Bonolis sarà uno dei volti fissi ed iconici dell sesta edizione del reality. Cosa dobbiamo aspettarci? Beh, come specificato anche dal conduttore romano proprio recentemente, siamo certi di una cosa: ne vedremo davvero delle belle. In attesa, però, scopriamo qualche cosa in più su di lei, vi va?

Partiamo subito col botto, ovviamente! Della vita privata di Sonia Bruganelli, sappiamo davvero ogni cosa, ma voi avete mai visto sua madre? Proprio qualche istante fa, come dicevamo precedentemente, la simpaticissima romana ha condiviso uno scatto inedito proprio in sua compagnia. Siete curiosi anche voi di vederla? State tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarvela! Anche se, vi anticipiamo, resterete di stucco. Perché? Guardare con i vostri occhi:

Insomma, sembrano davvero due sorelle, Sonia Bruganelli e sua madre. Senza considerare, inoltre, che sono due vere e proprie gocce d’acqua.