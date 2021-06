In “Chicago Fire” interpreta l’intrepido e tormentato Kelly Severide: ricordate in quale amatissima serie tv avevamo già visto l’affascinante Taylor Kinney?

Chicago Fire è una celebre serie televisiva con protagonisti i Vigili del fuoco dell’omonima città. Dal suo successo sono nati diversi spinn-off come “Chicago P.D.”, “Chicago Med” e “Chicago Justice”. La serie si è spesso intrecciata anche con le vicende di “Law e Order- Unità Vittime Speciali” con cui condivide il produttore, l’iconico Dick Wolf. Nei panni del tenente Kelly Severide c’è l’affascinante Taylor Kinney: ricordate in quale amatissima serie tv l’avevamo già visto? Andiamo a scoprirlo insieme!

Prima di “Chicago Fire”: in quale serie tv ha recitato Taylor Kinney?

Originario di Lancaster, l’affascinante attore ha esordito con “Trauma” nel mondo della recitazione. Al cinema ha preso parte a diversi film, tra i quali ricordiamo “La prigione maledetta”, “Jukai – La foresta dei suicidi”, “Qui e ora”. Dal 2012 spicca tra i protagonisti di Chicago Fire, ma lo abbiamo ammirato anche in “Bones”, “CSI: NY”, “Rizzoli e Isle”, “Shameless”.

C’è stata, però, una serie particolare davvero amatissima in cui l’interprete ha recitato prima di approdare a “Chicago Fire”. Una serie che ha segnato una generazione e appassionato il pubblico con la sua trama eccezionale e i suoi personaggi indimenticabili. Di che parliamo? Ebbene, forse non tutti lo ricordano, ma Taylor Kinney ha fatto parte del cast della celebre “The Vampire Diaries”! L’attore ricopriva il ruolo di Mason Lockwood, zio di Tayler, e col nipote condivideva il gene della licantropia. Anche lui, come molti altri personaggi, si rivelerà poi una pedina nelle mani dell’affascinante e inarrestabile Katherine. Taylor Kinney è stato per lungo tempo il compagno dell’iconica artista “Lady Gaga”, ma la coppia si è sciolta intorno al 2016. Ricordavate l’attore nei panni dell’affascinante licantropo?

Di certo il pubblico non vede l’ora di scoprire quali svolte attendono il Tenente Severide nella nuova stagione di “Chicago Fire”!