Tommaso Zorzi, vacanza da sogno in Puglia: sapete dove soggiorna? Dettagli e prezzi dell’incantevole resort in cui si trova il vincitore del GF Vip 5.

Dopo mesi super intensi, è tempo di relax per Tommaso Zorzi. L’amatissimo influencer ha vinto il GF Vip 5 a inizio marzo e solo pochi giorni dopo ha iniziato l’avventura a L’Isola dei Famosi, nel ruolo di opinionista. Un grande successo per Tommaso, che ha dato via alla sua carriera in tv con grande successo. Prima dei nuovi impegni, però, le meritate vacanze.

E nelle ultime ore, l’ex gieffino ha raggiunto la Puglia, precisamente il Salento. Ieri, Tommaso era dietro le quinte di Battiti Live, il programma musicale che ogni anno si tiene ad Otranto. Tra i ballerini di quest’anno c’è anche lui, Tommaso Stanzani, con cui Zorzi si sta frequentando da diverse settimane. Ed è proprio con lui che ha raggiunto, qualche ora fa, un magnifico resort nel pieno delle campagne pugliesi. Curiosi di scoprire di più su questo posto incantevole? Siete nel posto giusto!

Tommaso Zorzi in vacanza in Puglia con Tommaso Stanzani: tutti i dettagli del meraviglioso resort in cui si trova

Un luogo decisamente incantevole, quello che Tommaso Zorzi sta mostrando ai suoi numerosi followers di Instagram. Il vincitore del GF Vip 5 trascorrerà una settimana in Puglia, vicino Otranto. E attraverso le sue stories, ha mostrato alcuni angoli del magnifico resort in cui soggiorna, in compagnia del ballerino di Amici 20 Tommaso Stanzani.

Si tratta di Tenuta Cento Porte, un resort hotel e ristorante situato esattamente a Giurdignano, in provincia di Lecce. Un posto davvero unico, immerso nel verde, in cui è possibile vivere a pieno l’anima rurale del Salento. Nelle sue stories, Tommaso mostra una parte del resort e della camera in cui soggiornerà:

Ma quanto costa soggiornare in questa splendida struttura? In media, il prezzo per una notte supera i 250 euro, ma i costi variano a seconda del periodo e della camera in cui si sceglie di soggiornare: ci sono, infatti, camere e suites tutte diverse, arredate con eleganza. Per tutti i dettagli e le informazioni precise, date un’occhiata alla pagina ufficiale di Instagram e al sito, che trovare nella bio.