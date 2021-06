E’ stato un professore di Amici di Maria De Filippi, sapete com’è oggi a distanza di anni? Si mostra proprio così.

Amici di Maria De Filippi è un talent show arrivato, quest’anno, alla sua ventesima edizione. L’edizione che si è appena conclusa ha visto trionfare Giulia Stabile, la prima ballerina donna a vincere. Come abbiamo detto, sono venti le edizioni, e per questo, sono stati tantissimi gli allievi che hanno fatto parte della scuola. Ovviamente, all’interno del talent sono stati anche tantissimi i professori che hanno seguito i ballerini e cantanti.

Sarebbe difficile ricordarli tutti adesso, dato che, spesso, sono cambiati e ne sono arrivati dei nuovi. Nella foto che vi abbiamo mostrato poco fa è presente uno dei professori di Amici, che ha svolto questo ruolo per ben cinque edizioni: lo ricordate? Come sarà diventato a distanza di anni?

E’ stato un professore di Amici: lo ricordate? Com’è oggi a distanza di anni

Amici di Maria De Filippi è un talent show che da anni, esattamente dal 2001, va in onda. Ad oggi, sono venti le edizioni. In questi anni, gli allievi che hanno fatto parte della scuola più spiata d’Italia sono stati davvero tantissimi. Ballerini e cantanti sono entrati per poter inseguire il sogno di fare della propria passione un lavoro.

Ovviamente a seguirli, sempre con loro, gli insegnanti, di canto e di ballo. Nella foto che vi abbiamo mostrato, è presente uno dei professori entrato a far parte del talent nel 2004: lui è Fabrizio Palma, lo ricordate? Il maestro di canto ha vestito questo ruolo per circa cinque edizioni. Sono passati tantissimi anni dalla sua ultima presenza, come sarà diventato? Ecco a voi uno scatto.

Come possiamo vedere, Fabrizio sembra sempre lo stesso, a parte qualche piccolo cambiamento. La foto che vi abbiamo mostrato risale al 2018, quindi, a qualche anno fa. L’ex professore di Amici è sempre lo stesso, non trovate?