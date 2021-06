Jerry Calà, avete mai visto suo figlio? Ha compiuto proprio quest’anno i suoi 18 anni.

Oggi, domenica 27 giugno, andrà in onda l’ultima puntata della seguitissima trasmissione Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier ha avuto un enorme seguito, tanto da posizionarsi sicuramente tra i più visti della domenica pomeriggio. Il merito si deve, ovviamente, non solo agli ospiti presenti che si raccontano in studio, ma anche alla bellissima e bravissima conduttrice.

Leggi anche Mara Venier a Domenica In dopo l’operazione: “Per me era importante essere qui e superare un piccolo trauma che ho subito”

Nella puntata che avrà luogo oggi, ci saranno grandi ospiti ad attenderci. Tra questi, non possiamo non citare Jerry Calà, che ci accompagnerà per questo ultimo appuntamento. Ad oggi, possiamo dire che conosciamo nei minimi dettagli lo spazio professionale dell’attore, ma cosa sappiamo invece di lui? Per caso, avete mai visto suo figlio Johnny? E’ incredibile quanto possa somigliare al padre!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e intrattenimento! Clicca qui!

Avete mai visto il figlio di Jerry Calà? Non credereste ai vostri occhi, la somiglianza è incredibile

Come vi abbiamo poco fa anticipato, nella puntata che andrà in onda oggi di Domenica In, avremo modo di vedere in studio l’amatissimo attore Jerry Calà. Proprio domani, è il suo grande giorno, perchè per lui sono arrivati i 70 anni.

Leggi anche Domenica In, Jerry Calà sorprende Mara Venier: la sua risposta spiazza tutti

Della sua carriera professionale conosciamo assolutamente tutto, perchè, è palese, è impossibile non amarlo e apprezzarlo; in questi anni, il talento di Jerry ci ha sorpreso e appassionato. Ma conosciamo proprio tutto di lui? Per caso, avete mai visto suo figlio? Su instagram, Jerry ha renso noti alcuni scatti insieme alla sua famiglia, e proprio sul suo canale social, non è passata inosservata, la foto di suo figlio. Avete visto anche voi?

La somiglianza è davvero incredibile, bisogna ammetterlo! Comprendiamo, da alcuni scatti pubblicati, che Johnny, questo il nome del ragazzo, ha compiuto soltanto da qualche mese 18 anni. Jerry Calà e suo figlio Johnny hanno tantissimi tratti in comune, impossibile non notare la somiglianza!