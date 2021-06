È vera la notizia del tradimento di Jerry Calà dopo il matrimonio con Mara Venier? Dopo anni, lui fa chiarezza: tutta la verità.

Insieme a Max Biaggi ed altri sensazionali ospiti, anche Jerry Calà sarà presente nell’ultima puntata di Domenica In. A distanza di pochissime ore dal suo settantesimo compleanno, l’attore sarà uno degli ospiti di questo ultimo appuntamento. E, senza alcun dubbio, con i suoi racconti e la sua incredibile musica farà vivere dei momenti davvero unici all’affezionatissimo pubblico di Rai Uno. In studio con lui, ovviamente, ci sarà anche lei: la padrona di casa. Stiamo parlando proprio di Mara Venier, nonché sua ex moglie. È proprio dal 1984 al 1987, infatti, che il simpaticissimo Calà e la splendida conduttrice veneta sono stati marito e moglie.

Leggi anche –> Avete mai visto il figlio di Jerry Calà? Non credereste ai vostri occhi, la somiglianza è assurda

Ecco. Proprio a tal proposito, ricordate cosa aveva rivelato Mara Venier a Verissimo qualche anno fa? A Silvia Toffanin, infatti, la “zia” Mara ha raccontato il tradimento di Jerry Calà qualche giorno dopo il loro matrimonio. Davvero incredibile, vero? Ebbene. È proprio questo che è successo? A rompere il silenzio, è proprio il diretto interessato. Ecco la verità a distanza di anni.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Jerry Calà, Mara Venier tradita nel giorno delle nozze? Lui chiarisce ogni cosa

“Me ne ha combinato di tutti i colori”, ha rivelato Mara Venier a Silvia Toffanin nel corso di una sua vecchia intervista a Verissimo su Jerry Calà. “Ci siamo sposati a Las Vegas. Ritorniamo in Italia e facciamo una grandissima festa per il matrimonio”, ha continuato a raccontare la conduttrice veneta alla padrona di casa. Svelando, inoltre, di averlo scoperto, alle due di notte, in compagnia di un’altra donna. “Alle 2 di notte non vedo dov’è. Prendo, vado giù nei bagni e lo trovo nei bagni con una. Lì ho detto basta”, ha concluso il suo racconto.

Leggi anche –> Domenica In, Mara Venier non trattiene le lacrime in diretta: “L’emozione è tanta”

A questo punto, però, ci chiediamo: è davvero così? Cos’è successo, quindi, nel giorno della loro festa di matrimonio? A rompere il silenzio, è stato il simpaticissimo attore. In una sua recentissima intervista a Quotidiano Nazionale, il buon Calà ha raccontato la sua verità. “È una leggenda. Maria esagera apposta. Marechelle ne ho fatte, ma non quella volta”, ha detto il simpaticissimo Jerry.

Cosa ne penserà adesso Mara Venier?