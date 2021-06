Max Biaggi e quel terribile incidente: “Temevo il peggio”, non potrà mai dimenticarlo!

Una nuova puntata di Domenica In andrà in onda oggi, domenica 28 giugno. Si tratta dell’ultimo appuntamento di questa stagione. Al Timone la bellissima e bravissima Mara Venier, ritornata due settimane fa, dopo una piccola pausa, necessaria, dato che, la conduttrice in seguito ad un impianto ai denti effettuato da un dentista, ha perso la sensibilità di una parte del viso.

Adesso, Mara è ritornata più forte di prima. Nell’appuntamento che avrà luogo oggi, gli ospiti di certo non mancheranno, e vi abbiamo già svelato in un nostro articolo della presenza dell’amatissimo Jerry Calà. Ma proprio oggi, dovrebbe intervenire un altro amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo, Max Biaggi. Già in precedenza, qualche anno fa, è stato ospite della trasmissione e aveva raccontato del terribile incidente subito: ma cosa è successo esattamente? Entriamo nel dettaglio del difficile racconto.

Max Biaggi e quel terribile incidente: “Ho temuto il peggio”, un bruttissimo momento

L’ultima puntata di Domenica In andrà in onda oggi e non mancherà di sorprese e colpi di scena. Come vi abbiamo poco fa anticipato, ci saranno grandi ospiti, e tra di loro, dovrebbe anche intervenire Max Biaggi. Il pilota già qualche anno fa, esattamente nel 2018 è stato presente nello studio della Venier e qui, ha raccontato del terribile incidente vissuto qualche anno prima.

Il tragico fatto è avvenuto mentre si stava allenando a Latina, e Biaggi ha raccontato che mentre si stava allenando, è successo, ma di non ricordare : “Non ricordo dell’incidente, sono caduto male, avevo le costole rotte.. non ricordo nulla di chiaro. Ricordo di essermi svegliato al pronto soccorso. Avevo 12 costole rotte, e quando il primato mi aveva detto quanto fosse grave l’incidente.. Ho rischiato tanto, all’80 % le persone che subiscono questo trauma, non ce la fanno”.

Ai microfoni della conduttrice, Max ha raccontato di aver avuto paura: “Ho temuto il peggio, ero perso”. Per fortuna, come sappiamo, è avvenuto il miglioramento e il pilota è riuscito a riprendersi.