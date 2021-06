Max Biaggi è un amatissimo ed apprezzatissimo atleta, ma sapete proprio tutto sulla sua vita privata? Tutti i suoi amori e la fidanzata oggi.

È uno dei più grandi sportivi di sempre, Max Biaggi. Nato a Roma il 26 Giugno del 1971, il simpaticissimo pilota motociclistico ha maturato la sua passione per le moto in età adolescenziale. Sul web, infatti, si legge che inizialmente il romano avesse una particolare propensione per il calcio, da quando gli è stata regalata una piccola moto all’età di 17 anni, non ha mai più abbandonato questo mondo. Tanto è vero che, nella sua immensa carriera, il motociclista romano ha ottenuto ben 4 vittorie nei motomondiali. E ben due mondiali vinti in superbike. Insomma, dei numeri da urlo, c’è da ammetterlo.

Tralasciando, però, la sua carriera sportiva, cosa sappiamo sulla sua vita privata? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Max Biaggi abbia vissuto diversi amori più che importanti. A quali facciamo esattamente riferimento? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Non soltanto parleremo di loro, sia chiaro. Vi diremo anche chi è la sua fidanzata oggi.

Max Biaggi, vita privata: i suoi “vecchi” amori

Cosa sappiamo, quindi, della vita privata di Max Biaggi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il pilota motociclistico abbia vissuto diverse storie d’amore. E che alcune di esse, addirittura, siano state davvero importanti. Di quali parliamo esattamente?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Max Biaggi abbia avuta una relazione sentimentale con Naomi Campbell, Cluadia Schiffer, entrambe due modelle famosissime ed internazionali, ed Anna Falchi. Ma non solo. Dalla lunga storia d’amore con Eleonora Pedron, ex Miss Italia del 2002, sono nati due splendidi figli. Infine, dal 2015 al 2017, è stato al fianco di Bianca Atzei, attualmente felice insieme a Stefano Corti.

Chi è la sua fidanzata oggi?

Attualmente, però, Max Biaggi è fidanzato? Sul web, si dice che l’ex pilota e dirigente sportivo sia impegnato con una bellissima ragazza. Sui profili Instagram di entrambi, però, non ci sono foto di coppia.

Cosa ci dite voi? Conoscevate per filo e per segno la vita privata del grandissimo Max Biaggi?