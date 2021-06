Ha interpretato la piccola e dolcissima “Prim” in “Hunger Games”: oggi Willow Shields è una vera meraviglia: riuscite a riconoscerla?

La magnifica saga di Hunger Games ha appassionato il pubblico di tutto il mondo. La storia di Katniss Everdeen, di Panem e dei dodici distretti resterà sempre nel cuore degli appassionati. Si può dire che tutte le vicende hanno avuto inizio per il desiderio della protagonista di proteggere e salvare la sua giovane e dolce sorellina, la piccola Prim. Proprio Prim viene sorteggiata durante la “mietitura” come tributo del distretto dodici al quale entrambe appartengono. Al suo posto, Katniss si offre volontaria, dando il via ad una serie di eventi da cui non sarà possibile tornare indietro. Nei panni della minore delle sorelle Everdeen c’era la talentuosa Willow Shields: l’avete vista oggi? Un vero splendore!

Willow Shields: com’è oggi la piccola “Prim” di “Hunger Games”

La talentuosa interprete è originaria di Albuquerque ed è nata nel 2000. Forse non tutti lo sanno, ma ha una gemella e proprio con lei ha iniziato la sua carriera prendendo parte ad un episodio di “Plain Sight”. Il ruolo di “Prim” nella fortunatissima saga l’ha resa una vera e propria star.

Ha preso parte anche a diverse produzioni televisive, come “R. L. Stine’s The Haunting Hour”, recitando in un episodio e “Spinning Out” dove ha ricoperto il ruolo di Serena per 10 episodi nel 2020. Al cinema l’abbiamo ammirata in “Into the Rainbow”. Con quasi un milione di follower su Instagram, Willow Shields è seguitissima anche sui social. Qui pubblica scatti meravigliosi e si mantiene in contatto con il pubblico. Avete visto com’è diventata la splendida attrice dai tempi di “Hunger Games”? Preparatevi a restare senza parole: è un vero splendore!

Meravigliosa, non trovate anche voi? Viso angelico e sorriso dolcissimo, Willow Shields è un’interprete affascinante e ricca di talento. Non ci resta che aspettare per scoprire quali altre incredibili performance ci regalerà!