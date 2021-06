In questo scatto da piccola, è raffigurata la formidabile e famosissima attrice: l’avete riconosciuta? Resterete sbalorditi.

Uno scatto davvero dolcissimo e che riempie i cuore di gioia, c’è da ammetterlo. Quello che, però, vi chiediamo adesso è: siete riusciti a riconoscere chi è questa bellissima piccola? Con indosso un delizioso abitino bianco a fantasia, capelli rossi e delle guanciotte tenerissime, la famosissima attrice ha voluto mostrare una foto di sé da bambina. È solita condividere scatti del passato, c’è da ammetterlo. Questo, però, è piuttosto particolare. Soprattutto perché ci permette di scoprire com’è cambiata l’attrice in tutti questi anni.

Chi è, quindi, questa amabilissima attrice da piccola? Siete proprio curiosi di saperlo? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Prima di farlo, però, vi va se vi lasciamo qualche piccolo indizio? Ebbene: in questa foto mostrata in alto, l’attrice compie soltanto un anno. Adesso, invece, ne ha esattamente 35 in più. Ma non solo. Il soggetto in questione è un’attrice di un certo calibro. Ha vinto anche un concorso di bellezza. Ed ha origini siciliane. Si, è proprio lei.

Chi è questa attrice da piccola? È proprio lei: quanta dolcezza!

“Abbraccio quella piccola me che oggi spegne un’altra candelina, con amore e gratitudine verso ogni giorno vissuto e verso ogni giorno che verrà”, sono proprio queste le esatte parole che la famosissima attrice scrive a corredo di questo foto da piccola nel giorno del suo compleanno. Sono trascorsi esattamente 35 anni da quel momento, eppure la bellissima continua a vantare di una dolcezza davvero impressionante. La stessa che, tra l’altro, traspare da questo scatto del passato.

Noi, però, sappiamo adesso a cosa state pensando: di chi parliamo? Ebbene: prima vi abbiamo fornito tutto gli indizi utili a scoprire la tenera bambina di questa foto, siete riusciti ad indovinare chi è? Benissimo! È proprio lei: la bellissima Miriam Leone!

Avete visto proprio bene, si! È Miriam Leone ad essere immortalata in questa foto da piccola. Diteci la verità: voi l’avevate riconosciuta? Era davvero impossibile non farlo, vero?