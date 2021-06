Ignazio Moser fa ‘impazzire di gelosia’ la sua Cecilia facendosi immortalare mentre è in auto con un’altra donna: è proprio l’ex naufraga!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più amate dello spettacolo e soprattutto del mondo social. Dal suo arrivo in Italia, la bella e simpaticissima ‘Chechu’ ha conquistato in poco tempo tutti anche grazie alla sua partecipazione nel 2017 al GF Vip 2 che le permise di farsi conoscere per quella che è davvero e non solo come sorella della più nota showgirl argentina.

Fu proprio grazie all’esperienza nel reality di Canale 5 che lei e Ignazio Moser si conobbero e dopo 4 anni i due sono più uniti che mai tanto da avere progetti a lunghissimo termine. Di loro si è parlato molto anche nei mesi scorsi quando Ignazio ha partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi conclusasi qualche settimana fa. Un percorso che il bel trentino ha affrontato nel migliore dei modi, dimostrando capacità di adattamento e grande spirito di collaborazione.

Terminata l’avventura in Honduras, la maggior parte degli ex naufraghi è rimasta in ottimi rapporti: proprio Ignazio è stato immortalato in una foto su Instagram con un’ex naufraga e via social ha punzecchiato Cecilia sulla sua nota gelosia. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: lui in macchina con un’altra, lei in preda alla gelosia

L’arrivo a sorpresa sull’isola del bel fidanzato della Rodriguez fu accolto con entusiasmo dal resto dei naufraghi e dal pubblico, ma c’è da dire che a restare maggiormente compiaciute sono state le naufraghe. D’altronde Ignazio Moser ha sempre riscosso grande successo con le donne perciò non c’è da stupirsi.

Ad apprezzare bonariamente sulla sua prestanza fisica, soprattutto l’amatissima Valentina Persia, altro personaggio forte di quest’ultima edizione del reality. Proprio la comica romana ha pubblicato in questi giorni sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in auto insieme all’ex compagno d’avventura. Puntuale il commento di Ignazio Moser che ha voluto punzecchiare Cecilia sulla sua gelosia: “A Cecilia non questo elemento”, ha scritto il ventottenne.

Sempre ironica e spontanea, la Persia ha risposto ridendo: “Cecilia può continuare a dormire tranquilla”. Uno scambio di battute che avrà divertito molto anche la bella Rodriguez, ne siamo sicuri.