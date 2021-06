Temptation Island 2021, chi è il tentatore Davide Basolo? Dall’età alla sua esperienza a Uomini e Donne: ricordate chi ha corteggiato?

A completare la “rosa” dei 13 aitanti giovanotti di Temptation Island 2021, c’è anche lui: Davide Basolo. Anche lui, insieme a tantissimi altri tentatori, sarà all’Is Morus Relais per questa ottava e nuova edizione del docu-reality di Canale 5. Cosa succederà? Il giovanissimo tentatore riuscirà nel suo intento? Chi lo sa! Al momento, è ancora tutto da scoprire. In attesa, però, della prima puntata, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Così come abbiamo fatto con tutti gli altri single di questa edizione, anche di Davide Basolo vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

A partire da Mercoledì 30 Giugno, Davide Basolo sarà uno dei tentatori di Temptation Island. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa, state tranquilli. A partire dalla sua età fino alla sua professione, vi diremo ogni cosa. A proposito, ricordate chi ha corteggiato a Uomini e Donne?

Davide Basolo, chi è il bel tentatore di Temptation Island 2021: età, Instagram e lavoro

La notizia era già trapelata sul web diversi giorni fa. Adesso, invece, ne abbiamo proprio la conferma. Insieme ad altri 12 tentatori, anche Davide Basolo farà parte del “parterre” dei single di Temptation Island 2021. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà, scopriamo qualche cosa in più su di lui. Siete pronti? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Davide abbia ben 27 anni. E che sia di La Spezia. Cosa fa nella vita? Ebbene: sul web, si legge che il giovanissimo tentatore sia un impiegato, ma che aspiri anche a diventare uno scrittore. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che il bel Basolo sia in procinto di terminare il suo primo romanzo. E del suo profilo Instagram, invece, cosa sappiamo? Eccolo: @davide_basolo. Cosa aspettate? Correte a seguirlo!

Non è un volto nuovo: lo ricordate a Uomini e Donne?

Appena avete visto la sua foto, avete pensato che non ha un viso affatto sconosciuto? Avete pienamente ragione! Ancora prima di prendere parte a Temptation Island, Davide ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore. Di chi? Ebbene: ricordate il famosissimo Alchimista? Si, è proprio lui! Davide, infatti, è stato uno dei corteggiatori di Giovanna Abate nella scorsa edizione di Uomini e Donne.

Non volete perdervi alcun tipo di aggiornamento su di lui? Seguite Temptation Island 2021, non ve ne pentirete!