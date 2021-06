Lei è un’ex concorrente del Grande Fratello molto amata e discussa, ma che fine ha fatto? Di seguito vi mostriamo com’è oggi

Ve la ricordate? Lei è stata una concorrente del Grande Fratello. All’epoca era molto amata e allo stesso tempo discussa, ma non riuscì a trionfare. La sua partecipazione al reality show di Canale 5, però, fece sicuramente discutere. Alle spalle, infatti, l’ex concorrente ha una storia molto forte. Di seguito vi diciamo di chi si tratta e vi sveliamo com’è oggi.

È stata un’ex concorrente del Grande Fratello: che fine ha fatto?

Vi ricordate di Rebecca De Pasquale? Ha partecipato nel 2015 al Grande Fratello. Era una delle concorrenti più amate, ma soprattutto discusse. Rebecca ha infatti una storia molto forte alle spalle. Rebecca infatti nasce Sabatino a Eboli il 14 luglio 1979. Si diploma presso il liceo scientifico e studia canto al Conservatorio per ben cinque anni, conseguendo il diploma di canto lirico. In seguito prende i voti come monaco, diventando Don Mauro.

Da Sabatino a Don Mauro, fino a Rebecca: “Da monaco peccavo quando il novizio mi faceva l’occhiolino, poi mi dovevo confessare. La comunione non la potevo prendere. Se uno ha la coscienza sporca lascia l’abito e vive la vita a gogò“. Sabatino a ventun anni decide così di abbandonare il convento, tornare a casa e parlare ai suoi genitori della sua omosessualità.

Partecipa come Rebecca alla quindicesima edizione del Grande Fratello, riscuotendo un grande successo. Il suo carattere sempre solare e sorridente infatti raccoglie molte approvazioni da parte del pubblico. Rebecca fa coppia con Simone nella casa più spiata d’Italia, instaurando con lui un bellissimo legame d’amicizia. Rebecca viene eliminata dopo settantuno giorni, ma resta una delle concorrenti più famose di quell’edizione.

Oggi, infatti, Rebecca è un idolo del web, avendo partecipato anche ad altri programmi, come ad esempio Ciao Darwin. L’ex prete, inoltre, figura spesso nei salotti televisivi di Barbara D’Urso. È molto seguita inoltre sui social, soprattutto su Instagram, dove conta più di 183 mila seguaci. I suoi follower li chiama ‘biscottini‘.