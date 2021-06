Per il GF Vip 6, Alfonso Signorini lascia tutti senza parole: per la prossima edizione del reality potrebbe essere un gran colpo di scena.

Estate decisamente in fermento per Alfonso Signorini e la “crew” del GF Vip 6. A distanza di pochissimi mesi dalla fine della quinta edizione e dalla vittoria di Tommaso Zorzi, la magnifica squadra del reality sta organizzando una sesta edizione davvero “ad hoc”. Al momento, purtroppo, non abbiamo molte informazioni certa. Dopo “l’addio” di Pupo nel ruolo di opinionista, sembrerebbe che il conduttore abbia scelto due spalle destre davvero eccezionali. Una è Adriana Volpe, conduttrice e stella della quarta edizione del medesimo reality. L’altra, invece, è Sonia Bruganelli. Insomma, ne vedremo davvero delle belle. Ed è stato lo stesso Paolo Bonolis ad avvertire il buon Signorini.

Cosa sappiamo, invece, dei concorrenti? Al momento, c’è un silenzio assurdo. Seppure Alfonso Signorini abbia le idee chiare su chi voglia in casa, non c’è stato ancora nessuna comunicazione ufficiale. Secondo il settimanale “Oggi”, però, c’è la possibilità che potrebbe entrare a fare parte del reality una nostra vecchia conoscenza. Chi? Scopriamolo!

Alfonso Signorini, colpo di scena incredibile per le GF Vip 6: potrebbe seriamente accadere

Chi vi piacerebbe vedere nella casa del GF Vip 6? Se vi dicessimo che, secondo quanto riferito dal settimanale “Oggi”, c’è la serissima possibilità di rivedere un’ex tronista di Uomini e Donne, ci credereste? Ebbene: fareste bene a farlo. Perché, a quanto pare, potrebbe essere la realtà dei fatti. Da come si legge sul settimanale, sembrerebbe che la bellissima e giovanissima Sophie Codegoni, ex volto del dating show di Maria De Filippi, potrebbe essere una delle nuove concorrenti del programma di Canale 5 che inizierà a partire da Settembre prossimo.

Ovviamente, sia chiaro: al momento, nessuno dei due diretti interessati è intervenuto per smentire o confermare. Attualmente, infatti, Sophie non ha proferito parola in merito. E né tantomeno ci ha pensato Signorini a farlo! Cosa succederà, quindi? Non lo sappiamo! Fatto sta che, secondo il giornale “Oggi”, gira questa voce. E noi non abbiamo fatto altro che riportarvela. Però, lo ripetiamo: è da prendere con le pinze.

Cosa ci dite, però, voi? Vi piacerebbe rivedere Sophie nella casa del GF Vip 6? A noi tantissimo! Anche perché potrebbe seriamente essere una concorrente eccezionale.