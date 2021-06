Ora è così l’incantevole Tina Cipollari ma l’avete mai vista da giovanissima? Sui social è spuntato uno scatto davvero incredibile: fan senza parole!

E’ uno dei volti televisivi più famosi: parliamo di Tina Cipollari, l’opinionista storica di Uomini e Donne. Ha debuttato in tv nel 2001 in qualità di corteggiatrice del dating show, poi divenne tronista. Il suo carattere esplosivo ha conquistato tutto il pubblico televisivo ed anche Maria de Filippi che l’ha scelta come opinionista del suo programma. Ha preso parte a Pechino Express, come concorrente, insieme a Simone Di Matteo: arrivarono in finale e si classificarono al quarto posto! Tina è una bellissima donna: voi la ricordate da giovanissima? Guardate questo scatto!

Adesso è così, ma l’avete mai vista da giovanissima? Spunta lo scatto: da non credere!

Tina Cipollari parecchi anni fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia davvero sensazionale. Era giovanissima in questa foto: una bellezza tale da lasciare tutti senza fiato!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Ovviamente il post raggiunse il pieno di like e commenti: tutti gli utenti di Instagram sono rimasti senza parole nel vederla così bella. Oggi nonostante i segni del tempo Tina Cipollari continua ad essere una donna bellissima, dal carattere grintoso e simpatico.

Vita privata

Ne ha rubati di cuori la bellissima Tina Cipollari. Nel 2002 l’opinionista di Uomini e Donne conobbe, proprio nel programma, il parrucchiere Kikò Nalli con il quale si è sposata, nel 2005. Dalla loro unione sono nati tre figli, prima della separazione. I due si sono detti addio ufficialmente nel 2018.

In seguito, Tina ha conosciuto Vincenzo Ferrara, un imprenditore fiorentino con cui, nonostante gli alti e bassi, rotture e riprese, oggi vive una storia d’amore.