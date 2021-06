La mamma di Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione del talent show Amici, è preoccupata: cos’è successo

Giulia Stabile è la vincitrice della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La ballerina ha trionfato nel talent show di Canale 5, arrivando al primo posto davanti al fidanzato Sangiovanni. Giulia ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, per la quale non c’è mai stato scampo. La Stabile ha conquistato prima i professori, poi i giudici, ed infine la stampa. Anche il pubblico ovviamente ha recitato la sua parte: Giulia è stata lungo tutto il percorso la preferito del pubblico da casa.

La ballerina è stata una delle prime ad entrare nella scuola di Amici grazie al giudizio della professoressa Veronica Peparini, che ha creduto in lei sin dal primo minuto e l’ha voluta nel suo team. Giulia è poi approdata al serale, dove ha continuato ad accumulare consensi con prestazioni veramente da urlo. La sua vittoria è stata un tripudio di emozioni.

Adesso, dopo la vittoria nel talent show, pare che Giulia possa entrare nel corpo di ballo di Amici. Queste infatti sono le indiscrezioni che circolano sul web. Non c’è ancora alcuna conferma da parte di Maria De Filippi e della sua redazione.

Giulia Stabile, ‘preoccupazione’ per la mamma

La vittoria nel talent show Amici di Maria De Filippi ha stravolto la vita, oltre che la carriera, di Giulia Stabile. L’agenda della ballerina adesso è piena di impegni. Anche la mamma fatica a rincorrerla. La donna ha confessato tutta la sua preoccupazione in un’intervista al settimanale DiPiù.

“Non mi chiama più. Io e mio marito non la vediamo mai, è sempre impegnata, poverina” – ha dichiarato – “La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta. Però penso che sia normale, sta crescendo: non sono arrabbiata”. La madre di Giulia ha poi aggiunto: “Per me la cosa più importante è che Giulia sia felice. Ma quando non la sento come mamma mi preoccupo”.

Rispetto al fidanzato Sangiovanni, invece, la donna ha dichiarato: “Ci piacerebbe stare più con loro e frequentarci come coppia, ma arriverà anche quel momento, ne sono certa”.