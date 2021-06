Mara Venier, lo scatto di 15 anni fa al matrimonio: una vera dea…

Proprio qualche istante fa, Mara Venier ha condiviso uno scatto di 15 anni nel giorno del suo matrimonio: è una vera e propria dea.

Questo appena iniziato è un giorno davvero speciale per Mara Venier. Perché? La risposta è davvero semplicissima: non soltanto sono iniziate le sue super meritate vacanze dopo la chiusura di Domenica In per la stagione estiva, ma anche perché proprio oggi, Lunedì 28 Giugno, la splendida conduttrice e suo marito Nicola Carraro festeggiano per 15 anni di matrimonio. Avete letto proprio bene, si! Esattamente in questo giorno di diversi anni fa, la bellissima Venier e il buon Carraro si dicevano “si”. Un momento piuttosto emozionante, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, la “zia” Mara ha voluto festeggiare come si deve.

Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Mara Venier ha condiviso uno scatto di ben 15 anni fa nel giorno del suo matrimonio. Volete vederlo anche voi? Ci pensiamo immediatamente! Anche se, vi anticipiamo, è una vera dea!

Mara Venier, lo scatto del matrimonio di 15 anni è incantevole: lei è splendida

L’amore che Mara Venier nutre nei confronti di suo marito Nicola Carraro, diciamoci la verità, è davvero unico. È proprio per questo motivo che, nel giorno del loro quindicesimo anno di matrimonio, la conduttrice non ha potuto fare a meno di condividere un loro scatto insieme proprio di quel giorno tanto emozionante.

Proprio qualche istante fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Mara Venier ha condiviso una foto del passato. È in compagnia di suo marito Nicola Carraro. E, molto probabilmente, si sono appena detti “si” per sempre. Vi assicuriamo: lo scatto condiviso sui social è davvero incantevole. Come lo è, tra l’altro, anche la stessa conduttrice. Volete vederla anche voi? Ci pensiamo immediatamente:

Che dire? In questo scatto del giorno del suo matrimonio, Mara Venier è davvero bellissima. Anzi, molto di più: è una vera dea. Sapete, però, cosa ci ha colpito? Il suo sorriso! Quello è, senza alcun dubbio, un sorriso di chi è felice, perdutamente innamorata e cosciente di aver trovato l’amore con la “a” maiuscola.