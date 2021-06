Un posto al sole, chi è l’attrice che interpreta la bellissima Speranza: il suo nome è Mariasole Di Maio.

Un posto al sole è una soap opera che va in onda dal 1996, su Rai Tre. E’ ambientata a Napoli, e la storia racconta la vita degli abitanti di palazzo Paladini. In questi ultimi mesi, i colpi di scena e le sorprese non sono mancate, con il caso di Pietro Abbate. Questo personaggio è stato interpretato dall’attore Simon Grechi.

Ma oltre a Grechi, c’è stato l’ingresso di un nuovo personaggio, Speranza, la nipote di Mariella Altieri, invitata a Napoli dalla stessa donna, per trascorrere un po’ di tempo insieme. La giovane, con la sua bellezza e intelligenza, sta facendo perdere la testa a tutti, diciamo la verità. Ma chi è l’attrice che interpreta questo personaggio? Il suo nome è Mariasole Di Maio: scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Mariasole di Maio: è Speranza nella famosa soap Un posto al sole

Abbiamo avuto modo di vedere un nuovo ingresso nella famosa soap opera Un Posto al sole, stiamo parlando della bellissima giovane Speranza, arrivata a Napoli, ospite di sua zia Mariella. Dobbiamo ammetterlo, è di una bellezza disarmante, tanto che proprio nella soap, il suo fascino sembra aver conquistato i presenti. In particolare, a restare particolarmente colpiti dalla avvenenza e dalla intelligenza di Speranza, sono stati Vittorio e Samuel, tanto che quest’ultimo, sta cercando di conquistarla in tutti i modi.

Ma chi è l’attrice che interpreta la bellissima ragazza? Il suo nome è Mariasole Di Maio, è napoletana e sembrerebbe aver iniziato la carriera molto presto. Da quanto si apprende sul web, Mariasole ha preso parte anni fa al set di una pubblicità di un famoso aperitivo e di una banca. Nel 2010 in televisione ricopre il ruolo di Aurora Malinconico nella serie La Nuova Squadra: Spaccanapoli. Negli anni, ha continuato a migliorare la sua dote, seguendo corsi di teatro, cinematografia e recitazione. Il suo debutto al cinema, da protagonista, arriva nel 2017 con Il Diario di Carmela di Vincenzo Caiazzo, dove interpreta una ragazza che vive in una famiglia difficile.

L’attrice è ora presente in Un posto al sole, nelle vesti del personaggio di Speranza: cosa accadrà negli episodi successivi? Sicuramente ne vedremo delle belle!