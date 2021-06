Sabrina Ferilli compie gli anni: per lei oggi è un compleanno davvero “particolare”: perché? Questo giorno non lo dimenticherà mai.

Così come per Mara Venier e suo marito Nicola Carraro, anche per Sabrina Ferilli questa è una giornata davvero speciale. Se la prima coppia, però, oggi festeggia ben 15 anni di matrimonio e per ricordare questa occasione la conduttrice ha condiviso uno scatto del matrimonio davvero divino, l’attrice romana oggi compie gli anni. Ebbene si: proprio il 28 Giugno di ben 57 anni fa veniva al mondo la bellissima Ferilli. Una giornata davvero incredibile, quindi. E che la diretta interessata, come specificato sul suo canale Instagram ufficiale, non dimenticherà facilmente.

Leggi anche –> Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: schiaffi in diretta, è accaduto davvero

Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Sabrina Ferilli ha condiviso un delizioso scatto in bianco e nero per festeggiare il suo compleanno. Un compleanno che, come dicevamo, non passerà assolutamente inosservato. Perché? Scopriamolo insieme! Anche se, vi anticipiamo: il motivo vi lascerà davvero senza parole!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Sabrina Ferilli compie gli anni, il compleanno sarà indimenticabile: ecco perché

Una cosa è certa: questo cinquantasettesimo compleanno per la splendida Sabrina Ferilli sarà davvero indimenticabile. E, sia chiaro, non l’abbiamo detto noi, ma è stata proprio la diretta interessata a rivelarlo sul suo canale social ufficiale. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cos’è successo? Perché, come sottolineato dalla stessa attrice, questo sarà un compleanno piuttosto ‘particolare’?

“E chi se lo dimentica questo compleanno”, scrive Sabrina Ferilli a corredo di questo scatto condiviso sui social per festeggiare i suoi anni con il suo pubblico. Perché, però, ‘resterà nella storia’? Come ben sapete, a partire proprio da oggi, Lunedì 28 Giugno, tutta Italia è in zona bianca. Ma non solo. Proprio da qualche ora, non c’è più l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi aperti. Insomma, una notizia davvero fantastica! E che, com’è giusto che sia, fa tirare un sospiro di sollievo a ciascuno di noi.

“Guardiamo avanti. Sempre. Oggi poi ci liberiamo anche della mascherina”, ha scritto ancora la Ferilli a corredo di questo post. Tantissimi auguri!