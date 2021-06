Sharon Stone in costume conquista tutti: 63 anni e non sentirli, avete visto la bellezza?

Attrice di grande fama, Sharon Stone è amata in tutto il mondo. Una carriera che è esplosa, iniziata nel 1980, quando c’è il suo debutto come comparsa in Stardust Memories di Woody Allen. A livello internazionale è divenuta famosa, dopo aver vestito i panni della femme fatale Catherine Tramell in Basic Instinct.

Questo è solo l’inizio della sua carriera, ma ad oggi, in questi anni, l’attrice ha preso parte a così tanti film e pellicole, da non riuscire a enumerali tutti. Classe 1958, Sharon Stone è sempre stata di una bellezza disarmante, e ancora oggi, a distanza di anni lo è. Sui social è molto attiva, e proprio qui, la bellissima Stone ha spiazzato tutti con uno scatto da togliere il fiato.

Sharon Stone, 63 anni e non sentirli: in costume toglie il fiato, che bellezza!

Tutti siamo avvezzi ad utilizzare i social per pubblicare scatti, fare storie, visualizzare, lasciare commenti, e così, trascorrere un momento di spensieratezza, ma il web è anche fonte di informazione, dato che, le notizie riportate sono infinite.

Ma chi più di tutti non riesce a fare a meno dei social? Ovviamente i personaggi del mondo dello spettacolo che con i loro profili da migliaia se non milioni di follower sono sempre al centro dell’attenzione. Ebbene, poco fa, vi abbiamo reso noto lo scatto della bellissima Sharon Stone, e vi abbiamo ‘rivelato’ che l’attrice, sul suo canale instagram, ha reso pubblico uno scatto da togliere il fiato. Proprio così, Sharon ha condiviso una foto in costume e dobbiamo ammetterlo a gran voce, è uno spettacolo: osservate voi stessi, cosa ne pensate?

L’attrice ha oggi 63 anni, ma li porta benissimo, non trovate? Sembra proprio che il tempo per lei non sia mai trascorso: bella, solare, intelligente e super talentuosa, questo e tanto altro è Sharon Stone!