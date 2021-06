Nella serie televisiva spagnola Il Segreto ha interpretato il personaggio di Gonzalo: com’è oggi l’attore a distanza di anni?

Il Segreto è una soap opera spagnola andata in onda dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, abbiamo avuto il piacere di seguirla dal giugno 2013 fino alla sua conclusione, il 28 maggio 2021. Le stagioni di questa avvincente serie sono state ben dodici, e ogni volta, in ogni episodio, siamo stati travolti da sorprese e colpi di scena. La telenovela è iniziata con la storia del personaggio di Pepa Aguirre, che giunge a Puente Viejo, una piccola località rurale. Qui si innamora di Tristan Castro.

Le vicende successive, le conosciamo benissimo. Ovviamente, al centro della storia sono stati numerosi i personaggi: nella foto che vi abbiamo mostrato è presente Gonzalo, lo ricordate? Il suo nome era, però, in realtà, Martin, infatti, ricorderemo quando Pepa, giunta a Puente Viejo, scopre che il bambino di Tristan e sua moglie Augustias, è in realtà il suo, ed è proprio Martin. Ebbene, sono passati diversi anni: sapete com’è diventato l’attore?

Era Gonzalo nella famosa soap Il Segreto: com’è oggi l’attore, resterete di stucco

La famosa soap opera spagnola Il Segreto, è iniziata in Italia nel 2013, e la trama era incentrata inizialmente sulla storia d’amore travagliata di Pepa Aguirre e Tristan Castro. In seguito, gli episodi verteranno su altri protagonisti.

Nella foto che abbiamo qui mostrato, è presente l’attore Jordi Coll che ha interpretato l’amatissimo Gonzalo Valbuena, anche se, il suo nome nella telenovela non è questo, ma Martin, e i motivi del cambiamento li conosciamo benissimo. La domanda che sorge qui spontanea è questa: come sarà cambiato l’attore? Siete curiosi di scoprirlo? Osservate qui!

Nello scatto di sopra appare Coll oggi, e possiamo dire, che nonostante i diversi anni trascorsi, l’attore è assolutamente lo stesso. Sappiamo, Jordi Coll ha continuato ad abbracciare l’arte della recitazione, sfoggiando il suo talento.