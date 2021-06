Stefano De Martino, è spuntato un retroscena davvero incredibile C’entra Belen Rodriguez: non tutti conoscono questo ‘particolare’.

E’ uno dei volti televisivi più amati del piccolo schermo. Stefano De Martino ha ormai conquistato tutti con la sua bellezza, professionalità e la sua simpatia. Lo abbiamo visto per la prima volta in tv ad Amici di Maria de Filippi, in qualità di allievo: era il 2009 quando Stefano arrivò al primo posto tra i ballerini. Divenne professionista, negli anni seguenti, sempre per il programma. Ormai sono anni che non vediamo più Stefano ballare in tv: ha deciso di dedicare la sua vita alla conduzione ma la danza resta sempre la sua grande passione. I fan intanto, conoscono perfettamente i dettagli sulla vita privata del celebre volto tv: il matrimonio con Belen Rodriguez è stato uno dei più chiacchierati in Italia! Non tutti, però, conoscono un retroscena.

Stefano De Martino prima di conoscere Belen Rodriguez: non tutti conoscono il retroscena

Stefano De Martino circa due anni fa è stato protagonista di un piccolo documentario sulla sua vita. Su Real Time andò in onda ‘Stefano De Martino – Su di me’, programma nel quale l’ex ballerino e conduttore ha raccontato agli spettatori la sua vita. Ovviamente un’ampia pagina è stata dedicata anche a Belen Rodriguez, sua ex moglie e madre di suo figlio Santiago.

Il suo primo datore di lavoro ha ricordato un aneddoto che riguarda proprio Belen. Da giovanissimo, Stefano faceva il fruttivendolo e si occupava di vendere la merce al mercato. O’ Barone, il suo primo datore di lavoro, raccontò in onda su Real Time: “Quando iniziò a fare i provini per ‘Amici’, il personaggio famoso dell’epoca era Belén. Quando parlavamo delle donne più belle, lui diceva: ‘A me piace Belén’. E io gli dicevo: ‘Magari un giorno la conoscerai ‘sta Belén’. E poi è successo quello che doveva succedere”.