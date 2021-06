Striscia la Notizia, bomba in arrivo per l’amatissimo pubblico del programma: come coppia di conduttori potrebbero essere proprio loro!

Sembrerebbe proprio che la prossima stagione di Striscia la Notizia, quella in onda a partire da Settembre 2021, sarà un’edizione all’insegna della novità. Perché? La risposta è piuttosto semplice. Dopo esattamente 4 anni, non ci saranno più le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva ad intrattenere il pubblico con i loro “stacchetti”, ma ci saranno altre due splendide ragazze. Chi? Al momento, non lo sappiamo! Ma non è affatto finita qui. Oltre a loro, anche un’altra coppia secolare del programma ha detto “addio” al programma. Stiamo parlando proprio di Ficarra e Picone. Ebbene si, avete letto proprio bene. Qualche mese fa, la coppia di comici siciliani ha salutato per sempre il pubblico di Striscia.

Cosa succederà adesso? Chi saranno, quindi, i due sostituti di Ficarra e Picone? Stando a quanto si apprende da Fanpage e dal settimanale “Chi”, sembrerebbe che Antonio Ricci abbia scelto come conduttori di Striscia la Notizia una coppia davvero “impensabile”. Chi? Guardate un po’ qui.

Striscia la Notizia, chi sarà la coppia di conduttori che sostituirà Ficarra e Picone? Non l’avreste mai detto

Se da una parte volti come Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sembrerebbero essere confermati alla conduzione di Striscia la Notizia, dall’altra bisogna capire chi sarà la coppia di conduttori che prenderà il posto di Ficarra e Picone. Dopo il loro addio, il posto è rimasto vacante. Ed adesso bisogna trovare dei sostituti. Chi saranno? Al momento, non abbiamo moltissime conferme. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia stata pensata una coppia davvero fenomenale. E che, soprattutto, non avreste mai immaginato.

Secondo Fanpage, sembrerebbe che il posto lasciato vuoto da Ficarra e Picone possano prenderlo Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani. Entrambi impegnati con progetti lavorativi personali (l’attrice è sul set di Foscia Innocenti e il buon napoletano, invece, alle prese con il suo prossimo film, ndr), sembrerebbero essere proprio loro gli “eredi” del duo comico siciliano.

Sarà davvero così? Non ne abbiamo la conferma. Anzi, vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze. Se così fosse, però, vi piacerebbe come coppia alla conduzione di Striscia?